Русские в Риге встали на защиту «шпиона» Бурака и Памятника освободителям

В Риге в четверг, 13 июня, состоялись знаковые события — обвиняемому в «шпионаже в пользу России» бывшему подполковнику МВД Латвии 64-летнему Олегу Бураку, который 13 лет как на пенсии, несмотря на больное сердце, на первом же судебном разбирательстве продлили срок нахождения в тюрьме еще на два месяца (это с 16 октября 2018 года!). А Сейм Латвии одобрил снос Памятника освободителям и поручил парламентской комиссии подготовить соответствующий законопроект.

Так совпало, что, когда «Русский союз Латвии» (РСЛ) проводил митинг-пикет против шпиономании и за освобождение Олега Бурака перед судом Видземского предместья Риги, в это же самое время в Сейме, в старом городе, депутаты голосовали за снос памятника.

И не случайно лидер РСЛ, новоизбранная депутат Европарламента и доктор физико-математических наук Татьяна Жданок, предполагая подобное развитие событий, говорила перед зданием суда не только о судьбе подследственного, но и о шельмовании России.

Подробности митинга и новости о том, как латвийцы восприняли покушение на Памятник освободителям, — в репортаже корреспондента Федерального агентства новостей.

Жданок: «Долой шпиономанию! Свободу Олегу Бураку!»

Первой на открытии митинга-пикета выступила Татьяна Жданок.

«Когда средства массовой информации могут создать угрозу из ничего, когда, наоборот, реальные угрозы и проблемы замалчиваются, одну из таких угроз пытаются выдать в качестве мифа о якобы российской угрозе и тех, кто якобы работает в интересах России. Интересная логика: если ты не ругаешь почем зря российские власти, значит, работаешь на Россию, являешься российским шпионом, — заметила Татьяна Аркадьевна. — При этом слово «шпион» понимается так широко, что любая положительная оценка действий другого государства, особенно России, из которой сделан такой жупел, квалифицируется как угроза Латвии».

Евродепутат подчеркнула, что начиная еще со времени вступления Латвии в ЕС в 2004 году, когда партия называлась ЗаПЧЕЛ («За права человека в единой Латвии») и последовательно с той поры получала депутатский мандат в Европарламенте, она не изменяла принципу «Европа — от Лиссабона до Владивостока».

«Только такая Европа, где Запад сходится с Востоком, где европейская и российская культуры становятся общим и единым мостом для сотрудничества в сфере экономики, обмена ресурсами, может сейчас, когда уходит с арены единственный претендент на мировое господство, стать сильной», — указала лидер РСЛ.

Она отметила, что в Европе должны наводиться мосты, а не вырываться пропасти, подобные беспочвенному, надуманному объявлению людей «российскими шпионами», да еще в такой пограничной с Россией стране, как Латвия.

«Поэтому — долой шпиономанию! Свободу Олегу Бураку!» — такими призывами завершила свою речь Татьяна Жданок, а собравшиеся ее дружно поддержали.

Бузаев: «Дело Бурака напоминает дела НКВД времен Ежова»

Бывший депутат Сейма ЛР двух созывов, кандидат технических наук, сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев заявил, что дело Бурака напоминает ему по ряду критериев дела НКВД времен Ежова (нарком внутренних дел Николай Ежов, один из главных организаторов массовых репрессий 1937-1938 годов, в 1939 году арестован и как изменник Родины расстрелян 4 февраля 1940 года. — Прим. ФАН).

«Тогда между региональными отделениями НКВД было соревнование, кто больше выявит и посадит шпионов. На латвийском телевидении сетовали во время избрания первой меры пресечения Бураку, что в Литве вон сколько уже выявлено шпионов, в Эстонии — немножко меньше, а в Латвии так и вообще никого».

И вторая причина сходства — по Вышинскому (Андрей Вышинский, прокурор СССР в самые «расстрельные» 1935–1939 годы. — Прим. ФАН), когда действовал принцип «признание — царица доказательств», уточнил правозащитник.

«Те шпионы 85-летней давности прямо от следователей узнавали, на какую страну они все-таки шпионят, а дальше, так как никаких других доказательств не имелось, признание должно было быть выбито, — напомнил выступавший. — Именно этим обусловливается жесткость латвийской Службы госбезопасности — как во время обыска, который продолжался в течение суток, так и в необоснованном заключении в тюрьму во время предварительного следствия».

Жесткость этих мер удалось частично ограничить тем, что о деле Бурака пишут русскоязычные СМИ и блогеры, подчеркнул Владимир Бузаев. Эта защита помогает ему держаться. Бывший офицер МВД и перед началом судебного разбирательства 13 июня, когда его конвоировали в зал заседания, заявил ожидавшим его правозащитникам и прессе, что невиновен.

О деле Олега Бурака ФАН подробно рассказано в материале «Латвия хочет затмить дело Скрипалей расследованием о «русских шпионах».

«Выходя на пикеты и понуждая Службу госбезопасности заниматься все-таки своим делом, мы защищаем и себя, — пояснил Владимир Бузаев. — А Латвию — от разжигания межнациональной розни, которая уголовно наказуема, но тем не менее является стержнем политики нашего государства. Спецслужбы очень эмоционально себя ведут, вот похватали 10 человек год назад, а что с ними делать, не знают. То, что все остальные испугаются, не прошло. Они как-то притихли, когда наша представительница, против которой они завели два уголовных дела, попала в Европарламент (имеется в виду Татьяна Жданок. — Прим. ФАН). Но имейте в виду, что все эти дела никуда не делись, поэтому Латвийский комитет по правам человека возобновил сбор средств для профессиональной защиты, которая обязательно понадобится».

Корен: «Наша страна все больше превращается в полицейское государство»

С этнических репрессий начинается фашизм, заметил ведущий митинга, член правления РСЛ Виктор Елкин и предоставил слово председателю Латвийского антифашистского комитета Иосифу Корену.

«День ото дня все жестче закручиваются гайки и все больше наша страна превращается в маразматическое полицейское государство. Я совершенно не стесняюсь этих слов, — заверил собравшихся антифашист. — Я чувствую это на своей шкуре. Слава богу, не так, как это прочувствовал Олег. Но если это будет продолжаться в тех же масштабах и с той же интенсивностью, то скоро уже дойдет до каждого. Я за то, чтобы преступник сидел в тюрьме. Но что мы видим? Люди, ограбившие страну на миллионы, запросто выходят из-под ареста, а человек, которому не могут предъявить никаких конкретных обвинений в деятельности против государства, по шитому белыми нитками делу восемь месяцев сидит в тюрьме».

Член молодежного сейма Латвии и активистка РСЛ Татьяна Андриец сравнила томящегося в застенках латвийского пенсионера с отпущенным либеральным российским журналистом Иваном Голуновым.

«То, что Ивана Голунова продержали под арестом три дня, а потом выпустили с извинениями, а Олега Бурака держат за решеткой уже восемь месяцев, подрывает стереотипы о том, что в России творится беспредел. Просто самый настоящий беспредел творится как раз таки у нас. Все жалобы Олега Бурака, как он сообщал в письмах, или отклоняются, или пересылаются стороне обвинения — Службе госбезопасности».

Березовская: «Суд или судилище?»

Известная в Латвии журналист и общественница Алла Березовская заявила, что, если дело Олега Бурака передано в суд, значит, никакого следствия не ведется и никаких оснований держать человека в заключении нет.

«Тогда суд может изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с заключением под стражу. Дальнейшее содержание в тюрьме для больного человека — это пытка и попытка оказать на него сильнейшее давление. Сын-инвалид Роман и жена Олега Лариса, тоже инвалид, остались без единственного своего помощника, который мог выносить Романа в коляске со второго этажа, чтобы погулять с ним, отремонтировать коляску, помочь делать специальные упражнения. Проявит ли суд гуманность хотя бы по отношению к семье?»

Роман поблагодарил всех за то, что пришли поддержать его отца и семью. И посетовал, что общество не очень справляется с задачей надзора за спецслужбами. Он также зачитал петицию от имени своей семьи, в которой говорится, что отца шантажируют, вымогая у него признание в обмен на то, что не причинят семье вреда. Служба госбезопасности угрожает расправиться с его парализованным сыном-инвалидом, пытаясь ложно обвинить того в торговле наркотиками. СГБ заморозила банковский счет Олега и конфисковала все средства, накопленные на лечение сына. Они также угрожают конфисковать квартиру отца, лишив семью крыши над головой, говорится в петиции, которую семья «российского шпиона» хотела бы довести до Европейского суда по правам человека.

«Мы выступаем за возможность опубликовать содержание главного обвинения — в шпионаже, — отметил в своем выступлении евродепутат и сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов. — Из тех скупых данных, что просачивались в прессу, мы узнали, что речь идет о более чем 10 тысячах файлов. Что может быть в латвийской реальности, в госуправлении такого секретного, чтобы оно составляло 10 тысяч файлов? И что это за файлы у пенсионера, бывшего технического работника латвийской полиции? Может быть, там данные по оружию, которое находилось в пользовании у уголовников 1990-х? Что же там такое, что знал Бурак и что интересно было бы узнать российской разведке?»

Конечно, можно иронизировать, но на самом деле не до смеха: пожилой человек находится в заключении, и есть реальная угроза его жизни, констатировал евродепутат.

«И администрация тюрьмы, и прокуратура Латвии отказали мне, депутату Европейского парламента, в праве посетить заключенного в камере, — рассказал Мирослав Митрофанов. — Представляете, мне, гражданину Латвийской Республики, т. е. иностранцу, испанские власти разрешили приехать и посетить местных политзаключенных, которые ожидали начала суда в испанских тюрьмах. Но здесь, в моей стране, мне такую возможность не предоставили. Что будет дальше? Дальше будут суды. Поэтому необходимы средства для оплаты адвокатских услуг, которые мы начинаем собирать. Номер счета будет опубликован в Facebook и на сайте Латвийского комитета по правам человека, который за годы своей работы помог множеству людей и которому доверяют».

Гапоненко: «Памятник освободителям снести, а победу в Великой Отечественной присудить европейскому национал-социализму»

В ответ на решение Сейма член правления РСЛ, доктор экономики, писатель и публицист Александр Гапоненко опубликовал пост на своей странице в Facebook.

«Вот и наступил момент истины. Русскую святыню Сейм решил снести, присудив победу в Великой Отечественной войне европейскому национал-социализму. Память предков попрана, русские унижены. Идет подготовка к расправе над теми, кто станет на защиту памятника…»

Отметим, что петицию о сносе Памятника освободителям, которая только за полтора года набрала необходимые для передачи в парламент 10 тысяч подписей граждан Латвии, 13 июня поддержали 45 депутатов. Против проголосовали 30 членов партии «Согласие» и «Развитию — за!» (как переводится название с латышского). Еще семеро парламентариев не голосовали, а 18 депутатов из 100-мандатного Сейма отсутствовали. В петиции предлагается два способа ликвидации памятника, куда ежегодно 9 мая приходит от 150 до 250 тысяч человек, включая участников рижского Бессмертного полка. Первый вариант демонтажа — контролируемый взрыв, который проведут военные. Второй — снос памятника специализированной стройкомпанией. После голосования депутаты возложили на комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям обязанность подготовить соответствующий законопроект.

А вот петицию за сохранение Памятника освободителям (по инициативе Татьяны Жданок), которая за две недели набрала 23 500 подписей, депутаты той же самой комиссии, которая будет готовить законопроект по сносу, даже рассматривать не стали. Отвергли с порога.

Глас народа: «Нам предстоит защищать памятник»

«Ассимилировать их детей» — так выразился некогда нынешний латвийский премьер с американским паспортом Кришьянис Кариньш о задаче на будущее. Сейчас он говорит, что его не так поняли. Чего уж тут не понять, когда Сейм решает вопрос и о полном переводе на латышский язык уже не только бывших русских школ, но и детских садиков.

Снос памятника вполне вписывается в эту программу ассимиляции. Память ведь тоже можно ассимилировать, перенастроить деток, и вот они уже будут как минимум стыдиться своих родителей, а то и ненавидеть эту «оккупантскую» войну… За примером далеко ходить не надо. Бандеризация Украины показала, каких «успехов» можно достичь, когда юное поколение в правильных руках. «Памятник оккупации», «карандаш» — так презрительно называют многие сторонники демонтажа Памятник освободителям, который хотят отнять у тех, чьи предки победили в самой кровопролитной войне.

Русские, русскоязычные, латыши (хотя и немного) приходят 9 мая к Памятнику освободителям, чтобы не «оккупацию» отмечать, а праздновать разгром нацизма и скорбеть одновременно о погибших. Поэтому День Победы — «это праздник со слезами на глазах», как поется в замечательной песне. Но это трудно понять, особенно тогда, когда твои предки сражались по другую сторону, присягая на верность лично Гитлеру.

Вот какие некоторые характерные записи пользователей Facebook, обсуждающих новость о сносе Памятника освободителям, корреспондент ФАН скопировал для читателей. Пишет предприниматель рижанин Роберт Карнуп:

«Им придется считаться с теми сотнями тысяч людей, что без сомнения придут к памятнику для защиты добра от сошедших с ума упырей, случайно попавших на свои сонные кресла в Сейме!»

Роберту отвечает рижанка Виктория Мурина, психолог по специальности:

«Водометы закуплены? Закуплены. Земессардзе (нацгвардия. — Прим. ФАН) учения «в городских условиях» провели? Провели. Армия постоянно тренируется «на подавление и отражение»? Тренируется. Так что это просто так, для развлечения и чтобы «мальчики» не засиделись?»

Им и всем остальным пишет Александра Вилюмовская, бывшая жительница Таллина, которая живет сейчас в Санкт-Петербурге, солистка в White Dream Orchestra (музыкальное трио):

«В Эстонии такое было. Апрельские беспорядки из-за переноса Бронзового солдата (демонтаж начали в 4.30 утра 26 апреля 2007 года. — Прим. ФАН). Погуглите, как это было у нас, и увидите, что вас ждет. Только масштабней будет. У нас один человек погиб. У вас может быть больше. Я до сих пор помню, как это было. И это было страшно. Когда после трех ночей все успокоилось — город-призрак с разбитыми витринами, разграбленными магазинами. Прекрасный шаг правительства для развития экономики страны. Что за правительство в странах Балтии. У нас людей именно из шлангов поливали. Мой брат оказался под стражей в D-терминале портовом. Гуглите. Готовьтесь, а не просто... Если они серьезно, все будет по тому же сценарию. Отвлекают внимание от важного. Разделяй и властвуй».

Верно замечено Александрой: отвлекают от важного, пытаясь скрыть свои темные делишки. Об этом со знанием дела в интервью ФАН «Манипуляторы при власти в Латвии сделали Памятник освободителям своим заложником» рассказал в прошлом высокопоставленный офицер, руководивший экономическим отделом главной спецслужбы республики — SAB (Бюро по защите конституции, латвийский аналог ФСБ), предприниматель Арнольд Бабрис.

Публицист и лидер общественной организации «Родной язык» рижанин Владимир Линдерман также в Facebook заметил, что «складывается так, что нам предстоит защищать памятник, возможно, и физически».

Филолог из Риги Ольга Федорова под этим постом написала:

«У меня вообще складывается впечатление, что ситуацию в стране подталкивают к кровопролитию. Становится страшно».

Действительно так. Военный эксперт, капитан 1-го ранга Янис Адамсонс в недавнем интервью ФАН «Как западные спецслужбы выбирают руководителей Латвии и готовят страну к конфликту с Россией» поделился своими не просто опасениями, а фактами, которыми владеет.

А вот что написал в ответ Линдерману бывший рижанин Владимир Астахов, который живет сейчас в немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау, что на юго-западе Германии:

«А защищать некому. Самые буйные разъехались. Народ сводит концы с концами, им не до этого. Пенсионеры? Согласосы? Эти орки хоть и хуторяне, но действуют методично и уверенно. Они понимают только силу, а с силой проблемы».

Владимира Астахова понять можно. И его скептицизм, и неверие. К сожалению, может быть и так, как он написал. Но тогда кто все эти люди, число которых в Бессмертном полку в Риге увеличивается все последние годы?