Выдача паспортов РФ жителям Донбасса началась в Ростовской области

Москва, 14 июня. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в Ростовской области.

Жителей Донецкой народной республики принимают в специализированном центре в селе Покровское, а в Новошахтинске — Луганской народной республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в региональном ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что власти Донецкой народной республики передали в РФ 7,5 тысяч пакетов документов жителей ДНР, которые намерены получить гражданство РФ. Начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека проинформировал, что первые 34 жителя Донецкой народной республики прибыли в Россию для получения гражданства.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР. Документ опубликован на сайте Кремля 24 апреля. Соответствующее решение было принято для того, чтобы защитить права и свободы жителей Донецка. Об этом неоднократно говорили в Москве.

В интервью Федеральному агентству новостей политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко рассказал, что большое количество украинцев, которые получили гражданство РФ, дадут толчок для российской экономики. По его словам, прилив огромной массы трудоспособного населения, которое не требует ассимиляции и находится в единой культурной и языковой среде, окажет положительное влияние не только на демографию в целом, но и на налоговую выручку.