Близкие не поверили, что старший сын экс-вратаря СКА Соколова мог убить свою мать

Санкт-Петербург, 14 июня. Близкие бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова не поверили в то, что старший сын спортсмена мог убить свою мать. Подозрения знакомых сразу пали на младшего сына спортсмена, сообщает источник Федерального агентства новостей, близкий к семье Соколовых.

По словам источника, младший сын знаменитого хоккеиста был проблемным ребенком. У мальчика не ладилось с учебой, а из-за конфликтного характера не складывались отношения со сверстниками.

Отмечается, что со старшим братом Соколов-младший тоже не был близок. Ранее они вместе учились в частной школе, но в прошлом году подросток перевелся на домашнее обучение. А вот тезка отца Максим Соколов наоборот считается гордостью семьи. Источник сообщил, что Максим серьезно увлечен хоккеем, много читает и в целом очень интеллигентный и воспитанный мальчик. Поверить, что он мог причинить вред своей семье, не может никто из друзей и знакомых Соколовых.

Напомним, жена бывшего вратаря СКА была найдена мертвой в коттеджном поселке Новая Романовка Ленинградской области 13 июня. Женщине перерезали горло ножом.

По официальной версии Следственного комитета РФ, основным подозреваемым в убийстве стал младший сын Соколова. Сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили 15-летнего юношу. При этом сразу после инцидента подросток обвинил в преступлении своего старшего брата.

Сам 18-летний Соколов был найден на месте происшествия с тяжелыми ранами шеи, груди и кистей. Юношу госпитализировали во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу. Он находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания, поэтому поговорить с ним нет возможности.

Старший сын Соколова является хоккеистом. В настоящее время он играет на позиции вратаря в молодежной команде «СКА-1946», которую тренирует его отец. Соколов-младший принял участие в двух играх, по итогам которых у него 100% отраженных бросков.