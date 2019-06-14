Первая леди Сирии Асма Асад провела ряд мероприятий для помощи нуждающимся

Асма Асад — красивая и прекрасно образованная женщина, общественный деятель, активно занимающийся благотворительной деятельностью и меценатством, мать троих детей и жена своего мужа, президента Сирии Башара Асада, пишет местный источник на своей странице в Facebook (@rawad.zaki.14). По его сведениям, первая леди САР организовала еще ряд мероприятий для помощи нуждающимся, несмотря на свой смертельный диагноз.

До 2011 года иностранная пресса очень любила ее образ. Видимо то, что госпожа Асад получила образование в Великобритании, очень льстило Западу, приписывающему себе в заслуги ее стиль и манеры. Британские таблоиды нередко сравнивали ее с принцессой Дианой, а когда в арабской республике начались беспорядки и затем война, начали наперебой предлагать ей покинуть страну.

Вот только миссис Асад к их разочарованию оказалась верна своему мужу и народу и не покинула Сирию даже в самые тяжелые дни, за что западная пресса сразу же навесила на нее ярлык — «жена диктатора». Первая леди САР не кинулась разубеждать СМИ, как они рассчитывали. Вместо этого она принялась «подавать мужу патроны» в разразившейся войне против террористов.

В то время как страна борется на нескольких фронтах с внешней и внутренней террористической угрозой, у миссис Асад свой фронт. Как и все те, кто не безразличен к чужой боли, она занялась облегчением судеб пострадавших от «демократизации по-американски». Даже выявленный у нее смертельный недуг — рак молочной железы — не сломил ее решимости на этом пути.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) писало о том, что по инициативе Асмы Асад в Дамаске был создан центр протезирования «Хамиш», который успешно работает уже больше года.