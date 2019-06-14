Счетная палата США призвала вести учет военных по расовому признаку

Вашингтон, 14 июня. В Счетной палате США призвали Министерство обороны вести учет данных о расовой и этнической принадлежности военнослужащих. Также эту информацию рекомендуют вносить в базы данных по расследованиям и военному правосудию, говорится в отчете регулятора.

Причиной инициативы стал анализ, проведенный специалистами, который показал, что темнокожие и латиноамериканцы чаще, чем белые, становятся объектами расследований. Чтобы избежать этого дисбаланса, Пентагону рекомендовали вести более тщательный учет демографической информации о солдатах американской армии. По мнению специалистов, отсутствие этих данных усложняет оценку ситуации, особенно если речь идет о разных видах войск.

«В результате ограничиваются возможности по совокупному и сравнительному анализу соответствующих показателей в целях выявления диспропорций (например, когда те или иные группы, выделенные по признаку расовой, этнической или половой принадлежности фигурировали значительно чаще остальных) в системе военной юстиции — как на уровне отдельных видов Вооруженных сил, так и в целом», — говорится в документе.

При этом авторы утверждают, что конечная цель инициативы — гарантировать честность и справедливость военной юстиции. Однако российские эксперты считают, что такое разделение как раз может привести к обратному результату и стать причиной неравенства.

Политолог Александр Асафов отметил, что видит проявление расизма в тщательном разделении граждан не по их личным качествам, а по принадлежности к этническим группам.

«Они равенство сами и разрушают, выделяя различные группы или атакуя ту самую группу, которую некоторые радикальные представители конгресса называют «белым меньшинством», — заявил эксперт в комментарии RT.

Стоит отметить, что специалисты Счетной палаты действительно нашли дисбаланс при проведении исследования. По данным аналитиков, темнокожие военнослужащие и латиноамериканцы мужского пола становятся объектами расследований и предстают перед судом чаще, чем белые или женщины. При этом диспропорция была выявлена во всех военных службах США.