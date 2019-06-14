Строители рассказали о создании подходов к железнодорожной части Крымского моста

Симферополь, 14 июня. Железнодорожная часть Крымского моста и подходы к нему строятся синхронно, сообщил инфоцентр проекта.

«Синхронно с мостом строятся подходы. Со стороны Крыма это двухпутная дорога линейной длиной 18 километров (два пути суммарно – 36 километров), которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию «Багерово», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Отмечается, что работа идет по всей длине трассы. Как сообщили строители, готово 16 из 36 километров рельсового пути главного хода.

По данным инфоцентра, вместе с трассой строят новую станцию «Керчь-Южная», которая включает вокзал, пост электрической централизации и блокировки и парк для приема и отправления грузовых и пассажирский поездов.

На Таманском полуострове железнодорожники ведут к мосту двухпутный участок пути длиной 40 километров. Также строится станция «Тамань-Пассажирская» с вокзалом и двумя путями — пассажирским и грузовым.

Ранее сообщилось, что строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части моста через Керченский пролив. В ближайшее время пройдет финальная стыковка пути, отметила «Газета.ру».

Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось в мае прошлого года, поезда планируют пустить по мосту в конце 2019 года, напомнила «Свободная пресса».