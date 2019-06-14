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Володин выступил за изъятие неподтвержденных средств у госслужащих

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Володин выступил за изъятие неподтвержденных средств у госслужащих

Москва, 14 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста РФ об изъятии денежных средств у госслужащих, если они не могут доказать законность их получения.

Спикер нижней палаты парламента поручил профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции принять участие в работе над соответствующим законопроектом, сообщает пресс-служба.

По словам Володина, это позволит ускорить процесс подготовки инициативы и рассмотреть ее в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Как считает председатель Госдумы, принятие данных мер «позволит более эффективно бороться с коррупцией». 

Ранее сообщалось, что Минюст РФ начал работу над проектом закона, который даст возможность изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и средства с банковских счетов, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

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Автор: Алена Разживина
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