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Поезд и вертолет тушат пожар площадью 1500 кв. м на строительном рынке в Бурятии

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Сильнейший пожар на рынке в Бурятии тушат пожарный поезд и вертолет

Улан-Удэ, 14 июня. Сильный пожар разгорелся на строительном рынке в Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов, огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Горит строительный рынок на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров», — сообщил источник ФАН.

В настоящий момент пожар не удалось локализовать, однако удалось избежать распространения огня. Информация о пострадавших не поступала. В ведомстве отметили, что на территории рынка находятся строительные магазины, станция техобслуживания и два административных здания. К тушению пожара привлечен специальный поезд, кроме того, готовится к вылету вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Ранее территория Бурятии пострадала от сильнейших лесных пожаров. В мае текущего года за сутки в регионах Дальнего Востока сгорели 3,5 тысячи гектаров леса, часть из них в Бурятии.

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Автор: Сергей Петров
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