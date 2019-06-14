Сирия, 14 июня. ВВС Сирии атакуют позиции боевиков на юге Идлиба. Двое курдов были задержаны сирийцами при попытке ограбить магазины на востоке Дейр-эз-Зора. ИГ1 заявило о своей причастности к четырем взрывам в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют боевиков в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: признало свою ответственность за установку четырех СВУ в городе Ракка.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на юге Идлиба.

Курды: подозреваются в организации взрыва на заводе в городе Аль-Баб в Алеппо; столкнулись с сопротивлением жителей при попытке ограбить магазины в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: возобновила боевые вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре; задействовала вертолеты для поиска подпольных групп ИГ в Ракке.

Провинция Алеппо

Произошел взрыв на самодельном нефтеперерабатывающем заводе в городе Аль-Баб в северной части Алеппо. Военный источник в сети Twitter (smmsyria) опубликовал видеозапись, на которой запечатлены клубы дыма, поднимающиеся над зданием объекта. Напомним, данные территории находятся в оккупации протурецких бандформирований, в силу чего многие активисты вооруженной оппозиции подозревают в организации взрыва так называемые «Силы освобождения Африна», члены которых осуществляют подпольную деятельность в зонах контроля «Сирийской свободной армии»** (ССА) и связанных с ней бандгрупп в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о том, что военные самолеты международной коалиции возобновили боевые вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре. По данным Twitter-канала (DeirEzzor24), авиация западного альянса была замечена в районе города Шхиль, расположенного к северу от Меядина. С какой целью были осуществлены полеты, пока неизвестно. Предполагается, что ВВС коалиции намеревались выявить «спящие ячейки» «Исламского государства», действующие в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах подпольно.

Тем временем агентство новостей Orient-News сообщает о том, что два курдских бойца попытались конфисковать товары из магазинов в населенном пункте Джарван на востоке провинции. Однако курды столкнулись с сопротивлением гражданских лиц, которые арестовали их. Отмечается, что члены SDF потребовали у населения освободить задержанных, на что жители ответили отказом. Более того, сирийцы прибегли к митингам и демонстрациям, в ходе которых осуждался произвол со стороны «демократических сил» и проблемы с обеспечением безопасности.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС продолжают атаковать военные объекты исламистов вооруженной оппозиции в южной части Идлиба. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (IdlibPlus), авиаудары ВВС Сирии пришлись по укрепрайонам исламистов на подступах к населенным пунктам Кафр-Небель и Кафр-Саджна. Между тем правительственные подразделения ведут огонь по расположениям джихадистов недалеко от населенных пунктов Аринаба, Аль-Абидин и Хиш, сообщает информационный портал Halab Today TV. Сведения о нанесенном исламистам уроне пока уточняются. Напомним, в среду на линии разграничения сил между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции вступило в силу временное прекращение огня, действие которого, однако, не распространяется на членов террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***.

Провинция Ракка

Подконтрольный «Исламскому государству» медиапортал «Аль-Амак» заявляет о том, что террористы организовали четыре взрыва в административном центре региона. Как отмечается, первое СВУ детонировало в квартале Аль-Фирдоуси. Затем автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF), в котором находились шесть курдских бойцов, подорвался на мине у парка Ар-Рашид. В том же районе произошел и третий взрыв, в результате чего погибли десять местных жителей. Четвертая бомба была заложена в машине курдов и активирована у сада Аль-Мурур, что привело к гибели четырех членов SDF. Таким образом, джихадисты террористической группировки продолжают совершать вылазки на занимаемых курдскими радикалами территориях, которые также сопровождаются жертвами среди гражданских лиц. Несмотря на это, курды не предпринимают никаких активных мер для пресечения деятельности боевиков.

После взрывов вылеты над Раккой осуществили вертолеты ВВС возглавляемой США международной коалиции, которые попытались обнаружить укрытия террористов. Об итогах проведенных мероприятий на данный момент ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)