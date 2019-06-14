Дело Голунова доказало способность правовой системы РФ выявлять и исправлять ошибки

Москва, 14 июня. Правовая система России историей с делом специального корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова доказала способность выявлять и исправлять ошибки, заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Он выразил мнение, что в деле Голунова не обошлось без «руки Запада». Эксперт убежден, что любое протестное движение в России имеет зарубежную поддержку. Запад хотел использовать эту резонансную историю против России, однако ему это не удалось, считает специалист.

Простаков подчеркнул, что произошедшее с журналистом «Медузы» было обусловлено внутренними причинами. Однако давление на правоохранительные органы, требование обеспечить индульгенции за беспорядки и новая порция заявлений о свободе слова в стране свидетельствуют о вмешательстве западных сил. Но Запад, который собирался сыграть на ошибке правовой системы, остался ни с чем: история с Голуновым стала яркой демонстрацией того, что в стране могут признавать ошибки и исправлять их.

«Действия правовой системы, внутри которой и зародилось дело Голунова, показали, что она готова меняться и отвечать на запросы общества, но процессы внутри нее требуют определенной корректировки, — приводит слова Простакова «Инфореактор». — Поэтому совершенствование мер, регулирующих деятельность правоохранительных органов, выглядит логичным шагом в такой ситуации».

Эксперт подчеркнул, что изменения в работе силовых структур должны происходить, и дело Голунова стало одной из точек начала этих процессов.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотических веществ, однако журналист опровергал обвинения. На сторону задержанного встали многие россияне. Пользуясь этим случаем, оппозиция стала призывать людей выходить на несанкционированные акции протеста.

К истории подключились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы и многие другие ведомства, которые выступили с конструктивными предложениями по решению этой ситуации.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с Голунова сняли все обвинения из-за отсутствия доказательств. Освобожденный журналист призвал сторонников не выходить на акции протеста 12 июня, в День России. Большинство россиян согласились с ним и отказались от своих планов.

Однако либералы все-таки вывели своих людей в День России на несанкционированные митинги, решив попиариться на истории с Голуновым. Бастующие полностью проигнорировали предложение мэрии Москвы провести согласованное мероприятие 16 июня. Однако полиция 12 июня отработала слаженно, не допустив беспорядков на улицах.