Москва, 14 июня. Российская беговая дорожка БД-2 на борту Международной космической станции выработала свой ресурс, но продолжает функционировать, рассказала заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова.

По ее словам, дорожку доставили на МКС в 2013 году. Она призвана помогать космонавтам поддерживать состояние мышц, а также уровень физической работоспособности на предполетном уровне. Ярманова подчеркнула, что российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора. Это более 40 тысяч километров.

Как пишет РИА Новости, в случае возникновения проблем с тренажером, с земли на МКС отправят другую беговую дорожку.

Ранее сообщалось, что суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза. Об этом рассказал директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.

Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое. По словам эксперта, цена продуктов, которые ежедневно употребляет один космонавт, превышает 30 тысяч рублей. Добровольский уточнил, что стоимость продуктового набора космонавта — 30–35 тысяч, тогда как в 2010 году она была 15 тысяч рублей. Специалист добавил, что космонавты едят продукты из основного рациона, который для них составляют медики. Кроме того, они могут употреблять продукты из дополнительного набора, в который входят «лакомства»: колбаса, кетчуп или конфеты. Дневной рацион рассчитан на три тысячи килокалорий: две тысячи из них приходятся на основной рацион и одна тысяча килокалорий — на дополнительный.

Добровольский также рассказал, как составляется меню космонавтов. Ежедневно космонавты с МКС передают пожелания относительно питания. Еженедельно специалисты проводят совещания и дорабатывают рацион, исходя их пожеланий экипажа. Новые продукты могут доставить на станцию грузовиком «Прогресс» или новым экипажем на корабле «Союз». Таким образом, космонавты едят каши, различные супы, на второе — свинину, говядину, птицу или рыбу. Из овощей и фруктов: лимоны, яблоки, грейпфруты, помидоры и чеснок.

Из сладкого космонавтам доставляют шоколад, конфеты, фруктовые палочки и творог с ягодами или орехами. При этом, по словам Добровольского, российские мужские экипажи часто просят доставить на станцию такие острые закуски и соусы, как аджика, горчица и хрен. Также в рацион россиян включена черная икра.

Напомним, что в рацион питания российского экипажа МКС включили блюда традиционной русской кухни. Они могут насладиться таким блюдами, как фруктовый кисель, зеленые щи и грибы по-старорусски. Специальное меню доставляется на Международную космическую станцию с конца прошлого года. Раньше те же грибные блюда в рацион космонавтов не включались из-за их сезонности и отсутствия промышленного производства.