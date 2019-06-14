Путин предложил провести саммит глав регионов ШОС в начале 2020 года

Бишкек, 14 июня. Президент России Владимир Путин выступил с предложением провести форум глав регионов ШОС в начале 2020 года. Об этом глава государства заявил на заседании совета глав государств ШОС.

«Мы предлагаем провести первое заседание форума в начале следующего года», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, проведение форума глав регионов будет способствовать «расширению взаимовыгодных межрегиональных торгово-инвестиционных и гуманитарных контактов на пространстве ШОС».

Российский президент также официально объявил, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в следующем году в Челябинске. Заседания состоятся 22-23 июля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу глава государства проведет переговоры в ШОС в узком и расширенном составе. Также у Путина пройдут двусторонние встречи, добавил чиновник.