Федерация автовладельцев РФ поддержала повышение лимита до 130 км/ч

Москва, 14 июня. Инициатива повышения скоростного режима на автомагистралях до 130 км/ч «абсолютно разумна». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель Федерации автовладельцев России и общественного движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев.

Предложенная инициатива касается именно дорог первой категории, добавил он. В частности, они должны иметь не меньше двух полос в каждом направлении и физическое разделение направлений движения — «отбойники».

По словам общественника, в некоторых странах, таких как Германия и Дания, вообще не существует скоростных ограничений на автомагистралях.

«Однако сейчас многие страны уходят от отсутствия ограничений. Дорога — это не трасса для гонок», — отметил собеседник ФАН.

При этом в качестве положительного сигнала Канаев отмечает тот факт, что инициативу повышения скоростного режима выдвигает Росавтодор.

«Росавтодор ответственен за качество дорог. Выходит, они понимают, что могут обеспечить достаточно хорошее качество дорожного полотна, они уверены в том, что это будет абсолютно безопасно в дальнейшем, — пояснил эксперт. — Если конечно дорога выходит из первой категории, должны устанавливаться либо временные знаки на то время, пока дорога ремонтируется, либо снижаться скоростной режим».

Движение по полосам возможно также дифференцировать по максимально допустимой скорости движения. В качестве примера эксперт упоминает опыт других стран.

«Левая полоса может быть например 130 км, а правая — 110», — приводит пример Канаев.

Дело в том, что у многих грузовиков есть ограничение скоростного режима по тахографу.

«Водители грузовиков не могут двигаться со скоростью 130 км/ч. Для того, чтобы показать им с какой стороны двигаться, было бы разумно, чтобы люди сами выбирали себе скоростной режим по полосам», — предложил глава Федерации автовладельцев России.

Также необходимы дорожные знаки, регламентирующие снижение скоростного режима во время неблагоприятных погодных условий, таких как дождь или гололед, отметил он.

«Сама инициатива — очень разумная. Важно, чтобы она нашла грамотное воплощение», — резюмировал Канаев.

Ранее стало известно, что российский дорожный НИИ федерального Минтранса разработал проект ГОСТа, который сможет увеличить максимальную скорость на автомагистралях до 130 километров в час. Предложенный экспертами стандарт может быть принят уже в августе этого года.