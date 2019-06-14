Роскосмос потратит на содержание объектов «Восточного» 2,7 млрд рублей

Москва, 14 июня. Содержание объектов наземной космической инфраструктуры космодрома «Восточный» в 2019 году обойдется Роскосмосу в 2,7 млрд рублей, об этом сообщается на портале госзакупок.

«Содержание объектов наземной космической инфраструктуры и поддержание функционирования обеспечивающей инфраструктуры космодрома «Восточный» в 2019 году», — сказано в документах.

Исполнителем госзакупки выбран Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев обсудил с представителями Роскосмоса ситуацию с космодромом «Восточный» на совещании. Медведев напомнил, что ранее сообщалось, что темпы реализации космодрома недостаточные, проект находился под угрозой срыва графика. Кроме того, глава российского кабмина сделал выговор Роскосмосу за недостаточную эффективность в освоении бюджетных средств.