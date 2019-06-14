Младший сын хоккеиста Соколова стал подозреваемым в убийстве матери

Санкт-Петербург, 14 июня. Младший сын хоккеиста Максима Соколова стал подозреваемым по делу об убийстве матери, сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Расследование убийства жены Соколова продолжается. Женщина была найдена мертвой накануне, 13 июня, в коттеджном поселке Новая Романовка. Рядом с телом правоохранители нашли ее старшего сына без сознания и младшего ребенка, который дал показания.

Ранее, со слов младшего сына, предполагалось, что убийство матери совершил старший — 18-летний юноша, который играет на позициях голкипера в петербургском клубе СКА-1946. Однако, как сообщили в СК РФ, основная версия трагических событий была изменена.

«По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины, — констатировали следователи. — Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются соседи семьи. Решается вопрос о назначении по делу комплекса необходимых судебных экспертиз.

Ранее 15-летний сын убитой женщины заявил сотрудникам правоохранительных органов, что старший брат напал на мать, а потом попытался убить себя. По словам подростка, он в этот момент побежал за помощью к соседям.