Чуть более полугода назад после семилетнего перерыва вновь открыл свои двери для посетителей Национальный музей Дамаска. Здесь собраны бесценные археологические и исторические экспонаты, отражающие все периоды цивилизации — от первобытнообщинного до современного. Даже вход оформлен воротами и башнями арабского средневекового дворца Касрин аль-Хейр архитектуры Омейядов.

По данным местного источника в Facebook, к сожалению, до сих пор функционирует только часть залов. Остальные еще реставрируются. Однако музейный парк, в котором выставлены под открытым небом множество экспонатов приведен в порядок и может принести не только культурное, но и эстетическое наслаждение.

Внутри посетители музея могут увидеть экспозиции, посвященные древней истории, греко-римскому и византийскому периоду, а также исламской цивилизации. В экспозицию включены ранее не выставлявшиеся артефакты из числа обнаруженных армией Сирии в тайниках террористов.

Сбор экспонатов для экспозиции музея начался еще в 1919 году, и практически все они найдены при раскопках на территории Сирии, которая сама по себе является музеем под открытым небом. Ему принадлежит и ценнейший артефакт – древнейший в мире алфавит.

Сердцем музея и самой важной на сегодняшний день его частью является реставрационный зал. Запасники музея, каждый свободный угол заставлены контейнерами с осколками артефактов Пальмиры. Террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) за время оккупации города разбили и изуродовали почти все, до чего могли добраться.

Реставраторам приходится буквально по крупицам восстанавливать сложнейшие пазлы из осколков, а затем практически заново воссоздавать казалось бы утраченные образы. Хорошо, если сохранились фотографии или зарисовки восстанавливаемых фрагментов, а зачастую спасает лишь знание анатомии и следование канонам мастерства древних художников. Ранее секретарь музея Пальмиры рассказал корреспонденту ФАН о ходе реставрации ряда исторических памятников.

Представители «умеренной оппозиции» тоже внесли свой вклад в расхищение культурных богатств САР: огромное количество экспонатов древности, похищенных из региональных музеев или добытых в результате незаконных раскопок, регулярно изымают у контрабандистов или находят в бандитских схронах. Их общее количество уже превысило 9000 экспонатов, а вот состояние большинства артефактов плачевное, поскольку преступников волнует не их сохранность, а ожидаемая прибыль.

Открытие экспозиции, пусть и не в полном ее объеме, все же дарит некоторую надежду на скорое возрождение индустрии археологического туризма. В перспективе это поможет привлечь большее количество ресурсов для сохранения культурно-исторических памятников Сирии, являющих собой отражение развития современной цивилизации.

1 Организация запрещена на территории РФ.