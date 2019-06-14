Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Психолог объяснила, почему сын Максима Соколова зарезал мать. ФАН-ТВ

1 268
0 Оставить комментарий

В поселке Романовка Ленинградской области произошла трагедия — жену известного вратаря Максима Соколова нашли убитой в загородном доме. В этот момент там находились три человека: жена вратаря Ирина и двое сыновей — 17-летний Максим и 15-летний Арсений. СМИ сообщают, что один из сыновей, видимо, в порыве гнева, перерезал горло своей матери. Корреспондент ФАН-ТВ связался с детским психологом. чтобы узнать возможные причины убийства:

«Либо речь идет о некоторых отклонениях в психическом развитии, либо о состоянии аффекта. Сегодняшняя среда изобилует компьютерными играми, в которых мы всегда можем нажать «рестарт», перезагрузиться, снова дать жизнь персонажу, и это забавляет, не воспринимается, что жизнь может быть конечной. Это не только у подростков. Те люди, которых мы любим больше всего, они у нас могут вызвать самые сильные эмоции. Чем ближе к нам человек, тем более сильные эмоции он у нас вызывает. Как любви, так и, соответственно, ненависти», — уточнила психолог и эксперт по взаимоотношениям между ребенком и родителями Наталья Искра.

В рамках расследования проводятся различные экспертизы, которые должны прояснить картину случившегося.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров