Психолог объяснила, почему сын Максима Соколова зарезал мать. ФАН-ТВ

В поселке Романовка Ленинградской области произошла трагедия — жену известного вратаря Максима Соколова нашли убитой в загородном доме. В этот момент там находились три человека: жена вратаря Ирина и двое сыновей — 17-летний Максим и 15-летний Арсений. СМИ сообщают, что один из сыновей, видимо, в порыве гнева, перерезал горло своей матери. Корреспондент ФАН-ТВ связался с детским психологом. чтобы узнать возможные причины убийства:

«Либо речь идет о некоторых отклонениях в психическом развитии, либо о состоянии аффекта. Сегодняшняя среда изобилует компьютерными играми, в которых мы всегда можем нажать «рестарт», перезагрузиться, снова дать жизнь персонажу, и это забавляет, не воспринимается, что жизнь может быть конечной. Это не только у подростков. Те люди, которых мы любим больше всего, они у нас могут вызвать самые сильные эмоции. Чем ближе к нам человек, тем более сильные эмоции он у нас вызывает. Как любви, так и, соответственно, ненависти», — уточнила психолог и эксперт по взаимоотношениям между ребенком и родителями Наталья Искра.