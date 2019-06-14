Фонд защиты национальных ценностей на встрече «Африканского дискуссионного клуба» в Москве. ФАН-ТВ

Фонд защиты национальных ценностей представил новую серьезную площадку «Африканский дискуссионный клуб». Это аналитическая платформа для экспертов, специалистов, журналистов и для тех, кто заинтересован в обсуждении проблем Африканского континента. Первую встречу посветили урегулированию кризиса в Судане, в обсуждении принял участие и сам посол страны Надир Бабикер.

«Здесь был политолог из Великобритании, главное — был посол Судана и знающие люди, приехавшие оттуда. Причем несколько человек и теоретики, и практики, которые абсолютно владеют материалом, и очень живой состоялся разговор. Очень живой интерес у послов африканских государств, у африканистов есть такой запрос, поэтому мы будем подобные встречи проводить», — отметил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

На карте Африки достаточно много «горячих» точек, площадка клуба призвана стать тем местом, где участвовать в обсуждении смогут представители конфликтующих сторон и эксперты по профильным вопросам.