Источник дал «очень плохой прогноз» о состоянии старшего сына экс-вратаря СКА Соколова

Санкт-Петербург, 14 июня. Старший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова находится в реанимации Всеволожской Клинической межрайонной больницы на аппарате искусственного дыхания.

«Прогноз очень плохой», — сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По словам источника, кому-либо вряд ли удастся провести беседу со старшим сыном хоккеиста.

Напомним, жена бывшего вратаря хоккейной команды СКА Максима Соколова была обнаружена мертвой в своем доме в поселке Новая Романовка Ленинградской области 13 июня. О гибели женщины сообщили соседи спортсмена, к которым прибежал его младший сын. Подросток рассказал, что его старший брат набросился на мать с ножом.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили жену хоккеиста с перерезанным горлом, а также старшего сына Соколова с тяжелыми ранениями шеи, груди и кистей. Юношу госпитализировали, однако ознакомиться с его версией произошедшего пока не удалось.

Младший сын Соколова рассказал, что старший брат также собирался убить и его. По словам подростка, на тот момент он еще не знал, что его мать мертва.

Как сообщил Следственный комитет РФ, основным подозреваемым по этому делу стал младший сын Соколова. Сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили 15-летнего юношу.

Старший сын Соколова является хоккеистом. В настоящее время он играет на позиции вратаря в молодежной команде «СКА-1946», которую тренирует его отец. Соколов-младший принял участие в двух играх, по итогам которых у него 100% отраженных бросков.

Петербургский хоккейный клуб СКА выразил соболезнования Максиму Соколову в связи с трагедией. Команда пообещала оказать семье хоккеиста всестороннюю помощь.