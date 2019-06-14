Стариков уличил либералов в безразличии к судьбе Голунова

Москва, 14 июня. Дело журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова оппозиция использовала для целенаправленной операции по дискредитации правоохранительных органов и государства. Об этом заявил известный писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков в интервью ФАН-ТВ.

«На мой взгляд, произошла целенаправленная, хорошо организованная, подготовленная операция по дискредитации правоохранительных органов и государства. В итоге эта цель достигнута частично. «Дело Голунова» закрыто, но как на это отреагировала оппозиция? Неразрешенный марш в защиту Ивана Голунова все равно проводится. Им неважно, на свободе он или нет. Что делает государство, когда понимает, что происходит что-то очень странное? Дело забирают в СК РФ, и за сутки становится понятно, что к Голунову нет претензий. Одновременно заявляется, что двух генералов отправят в отставку», — объяснил Стариков.

По его словам, расследование было проведено в кратчайшие сроки, однако «оппозиционеры выходят и еще что-то требуют».

«На вопрос «Что вы еще хотите?» мы слышим ответ: «А еще есть люди, которые пострадали». Но выйти на несанкционированный митинг — плохой способ помочь тем, кто оказался в сложной ситуации», — заметил публицист.

Напомним, дело журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого задержали в Москве 6 июня по подозрению в распространении наркотиков, получило широкий общественный резонанс. Благодаря конструктивным предложениям и активным действиям со стороны Совета при президенте по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ, Общественной палаты Москвы удалось добиться прекращения уголовного преследования журналиста. Также к делу подключились общественные институты в РФ. Они не просто помогли решить проблему конкретного человека, но и заявили о необходимости озаботиться судьбами всех других граждан страны, оказавшихся в подобной ситуации.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования Голунова 11 июня. Однако оппозиция решила использовать дело журналиста в качестве повода для самопиара и объявила о проведении несогласованного митинга «в поддержку Голунова». Стоит отметить, что власти Москвы пошли навстречу людям и согласовали проведение акции на 16 июня. Сам освобожденный из-под домашнего ареста журналист и издание «Медуза» призывали общественность отказаться от участия в несанкционированном мероприятии и провести День России вместе с родными и близкими. Но либеральная «тусовка» проигнорировала просьбу.

В рамках несанкционированного митинга в Москве 12 июня был задержан глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный. Он использовал дело Голунова для самопиара и хайпа, а судьба самого журналиста ему безразлична.

Оппозиции, которая присоединилась к акции, инспирированной Западом, также плевать на Голунова, она использовала его дело для «раскачивания» ситуации и провокаций. Однако сотрудники правоохранительных органов в День России отработали слаженно и не допустили беспорядков.