Оппозиция проиграла по всей статьям, хайпуя на деле Голунова

Благополучное завершение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова стало возможно благодаря усилиям государственных структур, которые оперативно отреагировали на нестыковки в первоначальной версии полиции.

К решению этого вопроса подключились не только государственные, но и общественные институты: Совет при президенте по правам человека, аппарат уполномоченного по правам человека, Союз журналистов России, Общественная палата Москвы и т. д. Именно от них исходили наиболее конструктивные предложения, которые помогли максимально быстро разобраться в ситуации и принять правильные решения.

Голунов не просто был освобожден, а обвинения с него были сняты — президент прислушался к мнению главы МВД и подписал указ об отстранении высокопоставленных полицейских.

Спасибо Голунову!

В конечном итоге закон и справедливость восторжествовали, Голунов на свободе, идет внутреннее расследование в МВД, внимание общественных структур к этому делу также не ослабевает.

Эксперты отмечают, что именно вмешательство общественных институтов помогло не просто решить проблему одного конкретного Голунова. Был подан важный сигнал всему обществу: власть готова прислушиваться к мнению общественности, заботиться обо всех гражданах страны, оказавшихся в сходной ситуации.

Вот что пишет в Facebook связи с этой историей основатель Фонда помощи хосписам «Вера», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, кандидат в муниципальные депутаты Москвы Нюта Федермессер, приводя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:

«[Президент РФ] Владимир Путин рассмотрит инициативу о пересмотре статьи УК о наркопреступлениях, если она поступит из Госдумы — Песков. Ура! Это та самая статья УК РФ — 228.2, с которой мы бьемся уже пять лет и из-за которой медики боятся назначать и использовать наркотики. Вот такой неожиданный эффект. Спасибо Голунову!»

Оппозиции плевать на Голунова

Однако, как отмечают многочисленные эксперты, оппозиции на самого Ивана Голунова — человека и журналиста — откровенно наплевать. Это видно даже по хамским комментариям под записью Федермессер.

Именно с полным безразличием к судьбе самого Голунова было связано навязчивое желание оппозиционеров устроить беспорядки в Москве в праздник, 12 июня, несмотря на то, что сам журналист к этому времени уже был на свободе. Напомним, Иван Голунов сразу после освобождения заявил, что никого не призывает выходить на несогласованную акцию в свою защиту и сам на нее идти не собирается.

Но это не помогло: оппозиции нужно было пошуметь, устроить беспорядки, любой ценой заявить о себе. 12 июня, в День России? Отлично — прекрасный повод сорвать людям праздник! 23 июня, во время всероссийского праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге? Еще лучше! Чем не повод испортить детям один из главных в жизни дней!

Комментируя ситуацию вокруг дела Голунова, кандидат философских наук, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев отметил, что подобные дела оппозиция всегда пытается использовать для захвата каких-то значимых позиций и привлечь к себе общественное внимание.

«Это их способ демонстрации своих возможностей, — говорит эксперт. — Они пытаются всеми силами демонстрировать свое влияние, стараются любой ценой продавливать свою позицию».

Голунов в данном случае был только поводом, говорит Киреев.

«С Голуновым получилась именно такая ситуация, вне зависимости от того, какова там криминальная подоплека, в которой сейчас разбираются. Его человеческая судьба никого не интересовала, либералы использовали эту ситуацию, чтобы продемонстрировать свое влияние (и влияние своих западных покровителей. — Прим. ФАН). Они попытались атаковать государство, чтобы засчитать победу в этом деле себе в актив».

Однако, по словам эксперта, не оппозиция, а именно государство и общественные институты действовали в этой ситуации эффективно и слаженно.

«Наказаны полицейские, которые принимали решение по задержанию Голунова. Предложены пути решения через Общественную палату, через аппарат омбудсмена и другие общественные институты. Предложено время и место для митинга — 16 июня», — напоминает собеседник ФАН.

Но оппозицию это предсказуемо не устроило — их цель была другая, отмечает собеседник ФАН. Оппозицию абсолютно не волновало, что мэрия пошла навстречу требованиям общественности и журналистского сообщества и согласовала акцию 16 июня в самом центре Москвы — на проспекте Сахарова.

«Для либералов согласиться с планами властей было изначально невозможно, им необходимо было продемонстрировать, что они якобы управляют ситуацией. Но никакого майдана власть допустить не может», — подчеркнул эксперт.

Именно попытку майданизации ситуации правоохранительные органы пресекли 12 июня, говорит Владимир Киреев.

Отметим, тот факт, что для беспорядков был выбран именно День России, показывает, насколько неуважительно оппозиция относится к своей стране — вплоть до того, что готова покуситься на святое. При этом, как отмечали многие эксперты, сама акция была фактически инспирирована и подогрета Западом: именно СМИ-иноагенты оказались особенно активны в ее освещении, судя по всему, они к ней были подготовлены заранее. Стараясь не допустить беспорядков, московские правоохранители сработали слаженно и грамотно, своевременно пресекая нарушения закона.

При этом между оппозиционерами не было даже намека на солидарность, каждый тянул и тянет одеяло на себя, все перегрызлись и переругались. На акции 12 июня появился и политический труп Алексей Навальный, хотя его там никто не ждал. Скандальный блогер попытался не то что словить хайп при помощи акции в защиту Голунова, о существовании которого он, похоже, до этого даже не знал. Навальный пришел, чтобы просто напомнить о себе, поскольку сторонников, кроме хулиганов-школьников, у него почти не осталось. Блогера задержали за нарушение порядка, но вскоре отпустили, как и практически всех остальных задержанных.