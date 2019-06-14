Москва, 14 июня. Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать спортивные футболки и объяснили, почему они, как правило, сшиты из синтетики. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как уточнили специалисты, сейчас спортивная одежда часто шьется из искусственных или синтетических материалов. В Роскачестве объяснили, почему не надо бояться синтетических футболок. Эксперты напомнили, что синтетические волокна производят из продуктов переработки нефти, угля и природного газа. В этом случае речь идет о полиэстере, полиамиде, акриле или эластане. Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева подчеркнула, что одежда из хлопка способна впитывать влагу, в том числе пот.

Как пишет «Российская газета», по ее словам, современная синтетика часто имеет специальную перфорацию, она прекрасно «дышит» и, кроме того, отводит от тела лишнюю влагу, не промокая.

Ранее Роскачество рассказало, как выбрать качественный утюг. По словам экспертов, одним из ключевых параметров, на который нужно обратить внимание — это подошва утюга. Этот элемент напрямую влияет на качество и скорость глажки одежды.

В ведомстве объяснили, что в настоящий момент на российском рынке большей популярностью пользуются паровые утюги из алюминия, керамики, тефлона, а также нержавеющей стали.

Главным преимуществом алюминия, по мнению сотрудников Роскачества, является небольшой вес, однако минусом может оказаться образование царапин, которые могут доставить неудобства во время глажки.

Что касается керамики, такие утюги дорого стоят, но имеют отличные показатели по скольжению и легкости очищения.

Помимо этого, эксперты уточнили, что утюги в диапазоне мощности от 1500 Вт и 2000 Вт подойдут для разглаживания очень мятой одежды. Для частых и объемных глажек специалисты рекомендуют приобретать утюги с мощностью свыше 2000 Вт.

Также в Роскачестве просят не забывать о том, что при использовании низких температур может произойти утечка воды.

Кроме того, исследование стирального порошка провел экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Специалисты проанализировали продукцию семи брендов: «Миф», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан», AOS/«Я родился» (порошок для детского белья).