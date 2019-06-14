В Госдуме напомнили Украине условия прохода через Керченский пролив

Симферополь, 14 июня. Украина при соблюдении международных норм и согласовании своих действий с РФ может осуществить проход своих военных кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, Российская Федерация «настроена дружелюбно, несмотря на ту провокацию, которая имела место в Керченском проливе в ноябре прошлого года». Об этом пишет РИА Новости.

«Если украинским военным кораблям есть надобность пройти через Керченский пролив, то для этого необходимо всего лишь соблюсти требования международных норм и российского национального законодательства. Никто препятствовать не будет», — подчеркнул Шеремет.

Он заметил, что украинской стороне необходимо соблюсти меры и действия, необходимые для безопасного прохождения через Керченский пролив, и заблаговременно уведомить о своих планах РФ.

«Надо <…> уважать исключительный суверенитет нашей страны, который распространяется на пролив», — заметил депутат.

По словам Шеремета, власти Киева продолжают использовать вопрос прохождения своих кораблей через Керченский пролив для спекуляций. Депутат сообщил, что РФ настаивает исключительно на том, чтобы не было повторения провокаций.

«Все подобные провокации будут пресекаться самым жестким образом», — резюмировал он.

Напомним, три военных корабля Украины устроили провокацию в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Они нарушили государственную границу Российской Федерации, проигнорировав требования пограничников о немедленной остановке экипажей, напоминает «Газета.ru». Бронетанкеры задержали, а моряков арестовали. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.