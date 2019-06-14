Путин призвал строить евразийское партнерство без экономического эгоизма

Бишкек, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости строить евразийское партнерство без экономического и политического эгоизма. Такой призыв российский лидер озвучил на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии.

«Весьма перспективным полагаем сопряжение строительства Евразийского экономического союза и реализации китайской программы «Один пояс — один путь» с прицелом на формирование в дальнейшем, в будущем большого Евразийского партнерства и построение в его рамках пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества», — сказал Владимир Путин.

Также президент РФ отметил, что сотрудничество должно строиться на принципах и нормах международного права, сообщает РИА Новости. При этом, по словам Путина, партнеры должны учитывать законные интересы друг друга.

Напомним, 13 июня президент России провел несколько рабочих встреч на полях саммита ШОС. Глава РФ встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендром Моди.