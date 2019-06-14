Помощник Малышевой объяснил, почему она назвала больных детей «кретинами»

Помощник телеведущей Первого канала Елены Малышевой не увидел ничего оскорбительного в ее словах, об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей. Ранее в эфире программы «Жить здорово» она назвала больных детей «кретинами», предложив обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины», а затем заявив, что этот термин является медицинским.

«Я даже не знаю, с чего вся шумиха поднялась, потому что «кретин» — это медицинский термин. Хотя я и не суперврач, но даже я знаю, что «кретин» — это медицинский термин», — пояснил в интервью ФАН помощник Елены Малышевой Сергей.

Сама телеведущая в данный момент недоступна для оперативного комментария. По информации ее помощника, сегодня она весь день находится на съемках.

Нашумевший выпуск программы «Жить здорово» вышел в эфир Первого канала 13 июня. Помимо обозначенной темы «Откуда берутся дети-кретины», в заставке также появилась надпись «Мой ребенок — идиот». Передача вызвала широкое обсуждение среди представителей общественности. В частности, ассоциация «Аутизм-регионы» опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, которая подчеркнула, что для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.

Ранее Елена Малышева в эксклюзивном интервью ФАН пояснила свою позицию в отношении людей, желающих хайповать и пиариться на ее имени. По мнению телеведущей, у ее критиков сегодня слишком много ханжества и лицемерной добродетели и абсолютное равнодушие к людям, направо и налево ругающимся матом.