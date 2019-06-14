Первые жители ДНР пересекли границу РФ для получения гражданства

Донецк, 14 июня. Первые 34 жителя Донецкой народной республики (ДНР) прибыли в Россию для получения гражданства, об этом сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

«Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют… сегодня едет 34 человека», — заявил Краснощека.

Он отметил, что в настоящее время автобус уже пересек границу РФ. Ранее власти ДНР направили в Россию 7,5 тысячи пакетов документов жителей республики для получения российского гражданства.

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, согласно которому упрощается порядок получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. Российский лидер отметил, что решение о выдаче гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР не направлено против Киева. Путин напомнил, что сложившаяся в Донбассе ситуация с правами человека переходит все границы.

Ранее министр иностранных дел республики, представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего объяснил, почему жители Донбасса хотят получить паспорта РФ. По словам дипломата, возможность получения гражданства РФ по упрощенной системе является для жителей республик Донбасса своего рода защитой и гарантией того, что они всегда найдут взаимопонимание у братского российского народа.