В Киеве назвали причину бедности украинцев

Киев, 14 июня. Бедность жителей Украины связана с социально-экономической системой в стране, которую создавали на протяжении последних 25 лет. Соответствующее заявление сделал министр социальной политики страны Андрей Рева.

В эфире телеканала NewsOne он заметил, что соседние страны Украины добились намного больших успехов, чем Украина.

«В том, что украинцы недоедают, в первую очередь виновата, та социально-экономическая система, которую строили последние 25 лет. Потому что соседние страны добились намного больше успехов, чем мы», — сказал Рева.

По словам чиновника, ответственность за ошибки в реформах, которые привели к тому, что большая часть жителей Украины относят себя к категории бедных, несет в том числе и он сам. Об этом пишет РИА Новости.

«Каждый раз задолженность по выплатам за коммунальные услуги растет тогда, когда растут тарифы. К сожалению, это аксиома. Но если мы посмотрим на цифры, то мы увидим что в процентах рост долга меньше, чем рост тарифов», — объяснил Рева.

Ранее сообщалось, что Украина остается одной из беднейших стран региона с точки зрения ВВП на душу населения, ее уровень равен Молдавии, Армении и Грузии. Об этом сообщается в официальном сообщении Всемирного банка.

Согласно опубликованному докладу, паритет покупательской способности Украины в три раза ниже, чем в Польше, уровень бедности остается выше докризисного. На Украине очень низкий экономический рост, его темпов не хватает, чтобы хотя бы сравняться по уровню доходов с соседними странами Европы.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко на программе «Свобода слова» назвал бедность украинцев «опасностью, не меньшей, чем внешняя агрессия». По его словам, низкий уровень жизни жителей страны якобы связан именно с российской «агрессией». Однако, стоит отметить, что бывший глава страны сам запретил любые формы сотрудничества с РФ и разорвал при этом все экономические связи.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий опроверг слова Порошенко, назвав их «очередной махровой ложью». По его мнению, лично экс-президент Украины «приложил максимум усилий для разрыва российско-украинских хозяйственных связей и кооперации».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, кто виноват в бедности Украины.