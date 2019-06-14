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ФАН-ТВ

Экспертный клуб Петербурга провел дебаты об облике города. ФАН-ТВ

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13 июня в городе на Неве прошли свободные дебаты на тему «Урбанистика: Облик города». Мероприятие состоялось в Планетарии 1 на Обводном канале. Место было выбрано не случайно — молодежное арт-пространство для того, чтобы эксперты раскрылись в неформальной обстановке.

Эксперты и журналисты обсудили проблемы сохранения исторического наследия и развития городской среды.

«В сегодняшнем мероприятии мы хотели сравнить разные точки зрения, поэтому мы подобрали для разных тем экспертов с разными взглядами. Мы хотели, чтобы наши эксперты поспорили и пришли к единому знаменателю», — отметил Александр Жадько, координатор экспертного клуба Петербурга.

Дебаты состояли из пяти раундов по 10 минут каждый с разными темами: «Как должен развиваться город. Менеджмент и архитектура», «Арт-парки: как выбирают зоны для отдыха и развлечений», «Город — перезагрузка. Новая жизнь петербургских улиц», «Застройка и зеленые зоны. Золотая середина», «Шаговая доступность. За и против общепита в жилых домах».

 

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Автор: Сергей Петров
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