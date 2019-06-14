Более 40% молодых специалистов в России трудоустраиваются по знакомству

Москва, 14 июня. Более 40% молодых специалистов в России находят работу через друзей или знакомых, показали результаты исследования НИУ ВШЭ.

Авторы исследования провели опрос среди россиян в возрасте от 18 до 30 лет с целью узнать, как они находят работу. Выяснилось, что более 40% молодых специалистов трудоустраиваются по знакомству. Таким образом работу нашли более 60% выпускников и работающих студентов.

Чаще всего связи помогают специалистам в области строительства. Далее следуют финансовая сфера, торговля и бытовое обслуживание. Реже всего знакомые помогают трудоустроиться в сфере образования (17,6%).

Отмечается, что трудоустройство по знакомству не оказывает никакого влияния на заработную плату нового сотрудника и его условия труда. Кроме того, получившие работу с помощью друзей меньше остальных удовлетворены своей деятельностью и чаще других обеспокоены возможной потерей рабочего места.

Как установили специалисты НИУ ВШЭ, использование социальных связей для поиска работы в большей степени характерно для мужчин, чем для женщин. Исследование экспертами проводилось на основе всероссийского мониторинга социально-экономического состояния населения России с 2012 по 2016 года, передает RT.

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