Путин объяснил, почему боевики в Сирии потерпели поражение

Москва, 14 июня. Боевики в САР потерпели поражение во многом благодаря помощи Дамаску со стороны РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На саммите ШОС глава российского государства заметил, что боевики в Сирии потерпели поражение, и важную роль в этом сыграла помощь со стороны РФ официальному Дамаску в борьбе с терроризмом.

«Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение», — подчеркнул лидер РФ.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время власти САР ведут работу по восстановлению инфраструктуры страны и возвращению беженцев.