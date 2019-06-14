Путин заявил, что выход США из СВПД подорвет режим нераспространения ядерного оружия

Бишкек, 14 июня. Решение США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и подорвет режим нераспространения ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Москва намерена добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств.

«Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы», — заявил Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Российский лидер отметил, что одностороннее решение США выйти из СВПД приведет к дестабилизации в регионе и может подорвать режим нераспространения ядерного оружия в мире. Путин напомнил, что СВПД был утвержден Советом безопасности ООН в 2015 году.

«Как председатель в ШОС, имеем в виду добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств», — подчеркнул президент РФ.

Американский президент Дональд Трамп ранее подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства металлов в Иране. В 2018 году глава Белого дома заявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе и объявил о восстановлении всех санкций против Тегерана.

В Москве призвали США прекратить действия, которые направлены на осложнение политического и экономического сотрудничества других государств с Ираном. В РФ подчеркнули, что если предусмотренный в СВПД инструментарий, который обеспечивает стабильность, будет подорван, вся ответственность ляжет на Вашингтон.