Генерал-майор МВД напомнила «защитникам» Голунова, что свобода начинается с обязанностей

Москва, 14 июня. Генерал-майор МВД в отставке Ольга Кириллова оценила действия полиции на несогласованном митинге 12 июня в Москве, который устроили либеральные силы, чтобы якобы поддержать Ивана Голунова. Она напомнила «защитникам» журналиста, что порядок должен соблюдаться с обеих сторон.

Напомним, в День России либералы провели в Москве незаконную акцию «в поддержку» Ивана Голунова, которого ранее подозревали в причастности к распространению наркотических веществ. При этом митинг не имел смысла, поскольку журналист 11 июня был отпущен на свободу, а обвинения с него сняли. Но власти все же пошли навстречу гражданам и предложили провести акцию 16 июня. Однако представителей оппозиции такой вариант не устроил, и они предпочли выйти на несогласованное шествие, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание.

При этом сам Иван Голунов не пошел на митинг, а решил провести праздничный день в кругу родных и близких. К этому же журналист призывал и остальных. Интернет-издание Meduza, в котором работает Голунов, тоже рекомендовало отказаться от похода на несанкционированную акцию.

На митинге сотрудники полиции старались действовать максимально мягко и не реагировать на провокации, чтобы не испортить россиянам праздник. Однако без задержанных все же не обошлось. При этом сами отправленные в автозак фотографировались с улыбками и выкладывали снимки в социальных сетях. Отметим, что практически все задержанные, включая блогера Алексея Навального, были отпущены в тот же день. Ночь в полиции провели только четыре человека.

Ольга Кириллова обратила внимание на тот факт, что люди осознанно вышли на незаконную акцию, хотя могли принять участие в согласованном митинге 16 июня.

«Марш был не согласован. Но всех отпустили. Я считаю, что порядок должен соблюдаться с обеих сторон. Всегда говорила, что свобода начинается там, где выполняются обязанности. В любом случае, любой человек должен выполнять то, что установлено законом», — сказала бывший генерал-майор МВД в беседе с «Политикой Сегодня».

Напомним, журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня. Его обвинили в причастности к распространению наркотиков. Суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца, однако к судьбе журналиста подключились Совет при Президенте по правам человека, Уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы и другие государственные институты, действия которых, в отличие от акций либеральных сил, привели к конкретным результатам. 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что все обвинения с Голунова сняты, он освобожден. Благодаря участию государственных институтов, в деле журналиста восторжествовали закон и справедливость.

Как отметил член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, либералы использовали ситуацию с Голуновым, чтобы решить свои проблемы. По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, освобождение журналиста привело оппозицию в ярость, поскольку либеральная общественность хотела использовать Голунова как знамя, но ей «перебили повестку».