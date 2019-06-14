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Путин назвал борьбу с терроризмом главным приоритетом ШОС

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Путин назвал борьбу с терроризмом главным приоритетом ШОС

Бишкек, 14 июня. Борьба с терроризмом остается одним из главных приоритетов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин на саммите в Бишкеке. Российский лидер подчеркнул, что необходимо блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотиков.

«Исходим из того, что одним из главных приоритетов организации остаются борьба с терроризмом и экстремизмом», — заявил Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Глава государства подчеркнул, что необходимо наращивать сотрудничество в рамках антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, Путин призвал блокировать финансовую подпитку за счет доходов от наркотрафика. Российский лидер обратил особое внимание на то, что важно не допустить попадания в руки террористов химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения.

Путин добавил, что Москва стремится к тесному взаимодействию со странами ШОС по пресечению пропаганды идей терроризма и экстремизма в Интернете. Президент РФ подчеркнул, что утвердить порядок взаимодействия в этой области призвана концепция сотрудничества.

Саммит ШОС стартовал в пятницу, 14 июня. Российский лидер проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и президентом Ирана Хасаном Роухани. Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация, в которой будут отражены подходы к дальнейшему развитию деятельности Шанхайской организация сотрудничества.

ШОС призвана укрепить стабильность и безопасность на территории стран-участниц. Основными направлениями деятельности ШОС являются борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развитие экономического, энергетического и научного сотрудничества.

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Автор: Сергей Петров
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