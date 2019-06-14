США развязывают в Иране войну по югославскому сценарию

Вашингтон опубликовал видео с «доказательствами» причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе. На ролике видно, как катер с людьми на борту приближается к танкеру, а затем отплывает от него. Соединенные Штаты своими действиями пытаются спровоцировать войну по югославскому сценарию, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор убежден, что Вашингтону в силу экономических причин выгоден вооруженный конфликт с Тегераном.

«Война Ирану не нужна, но социально-экономическая обстановка в США и мире подтверждает, что Трампу нужна победоносная война. Все президенты через это проходили», — говорит член верхней палаты парламента.

Он напомнил, как США организовывали провокации в Сирии, а затем использовали их как предлог для военной агрессии против Дамаска.

«Сегодня почему-то идет нагнетание обстановки. Особенно в последние 20 лет работа спецслужб Соединенных Штатов стала неуважительно небрежной. Они не удосуживаются ни проинструктировать своих сотрудников, ни сделать реалистичные постановочные кадры. Мы постоянно встречаем это в Сирии», — продолжает российский политик.

Он допустил, что Соединенные Штаты могут попытаться реализовать в Иране югославский сценарий.

«Эта небрежность началась с Югославии, когда кто-то понял, что детали не имеют значения, важен железобетонный информационный накат высокопоставленных политиков, чиновников», — с сожалением заметил парламентарий.

По его мнению, информационные атаки США на Иран действительно могут спровоцировать войну.

«В США не понимают, что иранцы тоже могут не выдержать этого накала и давления и действительно возникнет конфликт. Это крайне опасная, небрежная и необдуманная игра. История, замешанная на фейках, может привести к реальной, большой беде», — предостерегает собеседник ФАН.

В заключение он высмеял столь нелепые «доказательства» причастности Ирана к атакам на танкеры.

«Данный ролик стал причиной насмешек как в кругу специалистов, так и в кругу неспециалистов», — подытожил Франц Клинцевич.

Напомним, в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.