Россия планирует в пять раз увеличить выпуск СПГ

Москва, 14 июня. Россия к 2035 году намерена примерно в пять раз увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ). Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Россия планирует пять раз увеличить выпуск СПГ до 120–140 миллионов тонн к 2035 году. Как пишет японская деловая газета Nikkei, сейчас этот показатель составляет около 28 миллионов тонн.

Кроме того, министр рассказал о намерениях России до 20% повысить свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа. По его словам, у страны для этого есть потенциальные возможности: ресурсы и конкурентная мощь.

Новак подчеркнул, что Россия имеет только в Арктике запасы природного газа в объеме 74 триллионов кубических метров, есть также многочисленные неразведанные месторождения.

Напомним, США давно пытаются расширить рынки сбыта сжиженного природного газа в Европе. В том числе по этой причине Вашингтон выступает против строительства «Северного потока — 2», газопровода, который соединит РФ и ФРГ и сделает доставку голубого топлива из России в ЕС гораздо экономичнее.

«Северный поток — 2» (Nord Stream 2) — это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тысячи километров. Общая мощность проекта составит около 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод является расширением «Северного потока».

Ввод газопровода в строй назначен на конец 2019 года. Проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран ЕС и имеет решающее значение для Европы.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим и угрожает энергобезопасности Европы. В декабре Европарламент выступил против «Северного потока ― 2». Резолюция была принята по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина». В ней отмечается, что Европарламент подтверждает «ключевую роль» Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения.

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.

Ранее в Вашингтоне сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы».