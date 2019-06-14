Власти ДНР передали в РФ 7,5 тысяч пакетов документов для получения гражданства

Донецк, 14 июня. Власти Донецкой народной республики передали в Российскую Федерацию 7,5 тысяч пакетов документов жителей ДНР, которые намерены получить российское гражданство.

Как сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека, на данный момент принято более восьми тысяч документов на получение гражданства РФ, из них 7,5 тысяч отправлено на территорию России. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Глава российского государства заметил, что Россия не хочет создавать проблемы Киеву, но сложившаяся в Донбассе с правами человека ситуация переходит все границы. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля 24 апреля. Согласно тексту указа, решение о предоставлении гражданства постоянным жителям ДНР И ЛНР было принято для «защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

В интервью Федеральному агентству новостей депутат Народного совета, бывший замминистра обороны ДНР офицер Федор Березин заявил, что большинство жителей Донецкой народной республики готовы будут подать документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке. По его словам, местные жителями восприняли эту новость с воодушевлением.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Луганская и Донецкая области отказались признавать новое руководство страны и заявили о своей независимости. Киев ввел на территорию Донбасса войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования гражданского конфликта в Донбассе были приняты минские соглашения. Однако Киев регулярно их нарушает. По официальным данным ООН, жертвами братоубийственной войны стали 13 тысяч человек.