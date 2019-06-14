В Белграде заявили, что Запад поощряет провокации косовских террористов

В Белграде состоялась пресс-конференция, посвященная 20-летию окончания бомбардировок Сербии войсками НАТО, а также 10-летию провозглашения независимости Косово и Метохии. Корреспонденты Федерального агентства новостей в Белграде наблюдали, как формальное мероприятие превращается в панихиду.

Корреспонденты ФАН шли на это мероприятие как на обычную конференцию в центре Белграда. На деле это оказалось совсем не так — сама встреча началась с общей минуты молчания в память всех сербов, погибших в ходе натовских бомбардировок. А после экспертов и политологов начали выступать свидетели тех горестных событий, потерявшие свои дома и родных.

Простые женщины Драгица Божанич и Драгица Майсторович рассказывали о страданиях своих семей простыми, предельно скупыми словами: «моего мужа убили, сгорел дом, несколько моих родственников пропало» и т. д. Одна из них показала прессе портрет своего мужа, убитого албанцами, и в этот момент ее голос дрогнул, а саму женщину начали душить слезы. Она попыталась извиниться перед залом за свою слабость, но это было лишним. К этому моменту пара суровых мужчин в президиуме сидели, уткнув лица в ладони, некоторые в зале тоже всхлипывали.

Нам стало окончательно понятно, что разговоры о том, что «сербы за 20 лет все забыли и снова хотят в Евросоюз», — просто наглая ложь. Мы лично убедились: сербы не забыли ничего, раны в их душах еще свежи, и большинство из них до сих пор смотрят на «дружеские инициативы ЕС» с внутренней брезгливостью. После окончания конференции корреспонденты ФАН взяли небольшое интервью у директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича.

Этот политик считается правой рукой сербского президента Александра Вучича. В марте 2018 года он невольно оказался в центре громкого политического скандала — в ходе визита на подведомственные территории, то есть в Косово, Джурич был задержан спецназом косовской полиции прямо во время встречи с сербами, живущими на севере края. Граждане попытались защитить его, однако полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По итогам столкновений шесть человек получили ранения, а Джурича в наручниках доставили в Приштину.

Косовские власти обвинили его в «нарушении порядка пересечения административной границы» и выдворили с территории края с запретом на въезд. Это была звонкая пощечина тем, кто любит говорить о «мирном существовании сербов и албанцев в Косово». Впрочем, такой же пощечиной был и недавний полицейский рейд той же косовской полиции на север края, печально закончившийся для российского члена миссии UNMIC Михаила Краснощекова.

— Господин Джурич, как вы могли бы прокомментировать последнее обострение агрессивности албанцев, в том числе «полицейский рейд», который с весьма сомнительными целями косовская полиция провела на севере края?

— Это довольно знакомая история — как только в Косово и Метохии устанавливается более-менее стабильная атмосфера в обществе, а также приемлемые условия для жизни неалбанцев, Приштина делает радикальные односторонние шаги, чтобы напомнить сербам, что они находятся на «чужой территории» и насколько они там нежелательны. К сожалению, джинн албанского шовинизма в Косово и Метохии давно выпущен из бутылки и по собственной воле он туда не вернется. Лидеры косовских албанцев намеренно планируют и осуществляют такие акции, чтобы распространять насилие и подорвать хрупкий мир в крае. Эти люди доходят до того, что отдают приказы атаковать членов миссии ООН в Косово, как это было с господином Краснощековым. Помимо него, косовская полиция атаковала сербских силовиков, и так же, как и он, многие из них получили серьезные травмы. Это показывает весь уровень неуважения албанцев как к внутреннему, так и к международному праву. А также тот уровень самоуверенности, которую косовары испытывают из-за полного покровительства Запада.

Это покровительство заключается в том числе и в поддержке попыток косовских албанцев распространить свой суверенитет на территории Северного Косово, подавляющее большинство населения которого составляют сербы. Все это — признаки общей провокативной политики албанцев, которая открыто поощряется в Вашингтоне и Брюсселе.

— Как бы вы прокомментировали недавно озвученные «президентом» Косово Хашимом Тачи притязания на Прешевскую долину, расположенную в центральной Сербии?

— С таким же успехом господин Тачи может озвучивать претензии Косово, допустим, на территорию Владивостока. К счастью, реализоваться этим планам не суждено никогда. Вся территория Косово — это автономная провинция Сербии, что подтверждено международным правом и соответствующей резолюцией ООН. Я бы советовал господину Тачи обратить свое внимание на роль террористов в захвате Косово в 1999 году и подумать, есть ли таковые среди нынешних властей этого образования.

Абсурдностью своих заявлений Тачи, [премьер-министр Косово Рамуш] Харадинай и прочие могли бы сойти за комиков, если бы последствия этого странного кабаре не были настолько страшны и опасны. Их политические игры создают угрозу жизни тысяч людей, и думаю, что сейчас никому не до смеха, глядя на безответственное поведение лидеров Косово. Речь идет о людях, которые в своем бурном прошлом показали, что способны на самые тяжкие преступления, поэтому их планы дальнейшей экспансии вглубь территории Сербии вызывают самые мрачные предчувствия.

— Как вы думаете, почему резолюция ООН №1244, которая предполагает возвращение в Косово части военных и полицейских сил Сербии, до сих пор так и не реализована?

— Ну, на этот вопрос ответ очень простой: эта часть резолюции не имплементирована, потому что она идет вразрез с точкой зрения целого ряда стран — лидеров Запада. Именно эти государства инициировали 20 лет назад наглую и необоснованную агрессию против Сербии и ее народа. Эти страны предпочитают воплощать в жизнь исключительно те документы, которые входят в зону их стратегических интересов. По сути, они рассматривают международное право как некий «буфетный стол», с которого могут выбирать только те блюда, которые любят сами.

— Сербские и российские массмедиа периодически пишут о том, что албанская Республика Косово — это криминальное государство, которое живет в основном от продажи наркотиков, киднеппинга, контрабанды в Западную Европу сигарет и т. д. Ведущие западные СМИ об этом молчат. У вас есть доказательства того, что основные доходы албанцам приносит именно теневой бизнес?

— Думаю, вообще ни для кого не является секретом то, что практически все нынешние политические лидеры Косово — в прошлом руководители преступной террористической группировки. Они и ранее были известны похищениями людей, массовыми убийствами, а также тем, что почти легально сделали на своей территории «хаб», в котором легкие и тяжелые наркотики распределяются по всей Западной Европе. При этом западные лидеры смотрят сквозь пальцы на все преступные проделки своих подопечных, потому что политический статус Косово для них намного важнее.

В Сербии многократно проводились расследования преступной деятельности Тачи и его подручных. Более того, после опроса свидетелей и проведения заочных судов многие из них приговорены в Сербии к длительным тюремным срокам. Однако пока что сербское правосудие по объективным причинам не имеет возможности посадить их в тюрьму.

— Мы только что приехали из Косово, и там многие люди вслух говорят о том, что не чувствуют никакой поддержки со стороны Белграда в противостоянии с албанцами. По их словам, они больше доверяют церкви и вынуждены опираться на собственные силы…

— Безусловно, многие люди в Северном Косово не чувствуют себя в безопасности из-за того давления, которое оказывают на них албанские сепаратисты и экстремисты. К сожалению, Белград не представлен там ни военными, ни полицейскими силами. Тем не менее наша помощь базируется на ежедневной экономической поддержке жителей Митровицы и других сербских анклавов. Мы строим там новые школы, больницы, вводим сербские стандарты здравоохранения и образования и т. д.

Да, из-за присутствия международных организаций мы не можем усилить свое военное присутствие в Косово. Насколько я знаю, большинство сербов в Косово верят в свое государство, что проявилось в ходе президентских и парламентских выборов в форме народного доверия президенту Вучичу и его партии. Поэтому мне трудно поверить, что сербы в Косово массово не доверяют своему правительству. Их поддержка в адрес властей иллюстрирует это ярче всего. Кроме того, стоит сказать и о том, что за последние пять лет Сербия построила в Косово более 2000 квартир для живущих там граждан. Мы построили и реконструировали в крае более 150 школ, финансируем работу десятков поликлиник и больниц. Одним словом, делаем все от нас зависящее для того, чтобы поддержать наших граждан. Мы готовы бороться за них и вместе с ними против тех, кто стремится оторвать у Сербии все новые территории, и использовать имеющиеся у нас для этого возможности, и даже более того.

— Не кажется ли вам, что Россия сегодня могла бы играть более важную роль как в поддержке Сербии в Европе, так и в процессе урегулирования в Косово?

— Мы очень благодарны людям и руководству России за ту поддержку, которую они оказывают Сербии на всех уровнях и во всех сферах. Это одна из немногих стран, которая уважает наш суверенитет и признает нашу территориальную целостность. Также именно РФ мешает нелегитимной власти в Приштине ввести РК в члены Интерпола и Ассамблеи ООН. В то же время руководство России четко соблюдает международное право и через международные организации следит за безопасностью сербов в Северном Косово. Мы бесконечно благодарны и российскому правительству, и простым россиянам за те теплые чувства, которые они испытывают по отношению к нашей стране.