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В Госдуме назвали открытие железнодорожного моста концом блокады Крыма

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Милонов назвал открытие железнодорожного моста концом блокады Крыма

Соединение рельсов первого из железнодорожных путей Крымского моста обесценивает любые попытки блокады полуострова. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

По словам парламентария, начало железнодорожного движения по Крымскому мосту является продолжением самого крупного инфраструктурного проекта, связанного с Крымом.

Открытие железнодорожного сообщения свидетельствует и об уровне экономического развития России.

«Сейчас очень мало стран, которые могут себе позволить подобные масштабнейшие проекты вроде нового железнодорожного сообщения через море», — пояснил собеседник ФАН.

Во время нахождения Крыма в составе Украины о подобных проектах не могло идти и речи.

«За годы нахождения в составе Украины там ничего не делалось вообще. 25 лет полуостров был снабжающим, курортным придатком для Киева», — вспоминает депутат.

Милонов назвал открытие железнодорожного моста концом блокады Крыма

Важно и то, что последняя попытка Киева «отрезать» Крым не увенчалась успехом, подчеркнул Милонов.

«Я рассчитываю, что тональность разговоров с Россией относительно Крыма будет теперь другой», — предположил депутат.

Дело в том, что у Киева «больше не осталось козырей в руках» применительно к Крыму, пояснил Милонов.

«Любая блокада теперь утратила смысл. Можно сказать, что отныне Крым не будет испытывать никаких сложностей в сообщении с материковой Россией», — резюмировал собеседник ФАН. 

Ранее стало известно, что строителями Крымского моста были соединены рельсы первого из железнодорожных путей транспортной артерии между материком и полуостровом. Сразу после этого по мосту проехал тепловоз. 

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Автор: Герман Парло
© 2019 Федеральное агентство новостей
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