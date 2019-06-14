Гибкий отпуск по уходу за ребенком могут ввести в России

Москва, 14 июня. Россиянки должны получить возможность сократить отпуск по уходу за ребенком, имея при этом право на увеличенные выплаты. С такой инициативой выступил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.

Сейчас россиянки обычно находятся в отпуске по уходу за ребенком до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. При этом женщина ежемесячно получает 40% от оклада. Рыбальченко предлагает дать россиянкам возможность сократить декретный отпуск, например, до девяти месяцев. При этом выплаты увеличатся в два раза.

Если инициатива будет утверждена, то это позволит женщинам не только сокращать, но и увеличивать декретный отпуск, например, до трех лет. Ежемесячная сумма выплат, соответственно, при этом уменьшится. Рыбальченко отметил, что гибкий отпуск может быть интересен высокооплачиваемым сотрудницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут отдать детей в сад до трех лет, сообщают «Известия».

Инициатива направлена на улучшение демографической ситуации в России, сообщает Deita.ru. Кроме того, гибкий декретный отпуск позволит жительницам РФ сохранить возможность карьерного роста. Эксперты считают, что благодаря этим изменениям женщинам будет легче принимать решение о рождении ребенка. Предложение о гибком декретном отпуске будет направлено в Минтруд и рабочую группу по соцполитике Госсовета после проведения опросов заинтересованных сторон, сообщает URA.RU.

Ранее председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко рассказала, почему необходимо повысить рождаемость в РФ. По ее словам, территория России является одним из конкурентных преимуществ страны, но, чтобы использовать ее в полной мере, все пространство «должно быть освоено, населено, обжито».