Актриса «Игры престолов» получила главную роль в театре

Москва, 14 июня. Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по ролям Бриенны Тарт в популярном американском сериале «Игра престолов» и капитана Фазмы в саге «Звездные войны», сыграла в спектакле по комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Зрители увидели премьеру постановки в лондонском Bridge Theatre 12 июня. Гвендолин Кристи появилась на сцене в роли Ипполиты — королевы амазонок, которую заперли в стеклянном футляре. После чего ее освобождают, меняются декорации, и на сцене появляется царство фей. Гвендолин Кристи становится королевой этого царства — Титанией.

Режиссером постановки является Николас Хитнер. Он славится современной интерпретацией Шекспира. Так, в 2018 году Хитнер поставил ставший настоящим хитом спектакль по трагедии «Юлий Цезарь».

Однако «Сон в летнюю ночь» не поразил ни зрителей, ни критиков. Например, в обзоре The Guardian отмечается, что постановка напоминала «бредовую вечеринку». Даже звездный состав не помог спектаклю повторить успех прошлого года.

Спектакль можно будет увидеть до 31 августа. А 17 октября состоится трансляция постановки в кинотеатрах по всему миру.

Отметим, Гвендолин Кристи исполнила роль Бриенны Тарт в популярном американском телевизионном сериал «Игра престолов», который снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первый эпизод зрители увидели в 2011 году, а в мае 2019 года вышли последние серии финального сезона.

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