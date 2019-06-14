США встревожило отношение жителей Центральной Европы к России

Вашингтон, 14 июня. Эксперты Атлантического совета проанализировали настроения граждан государств Центральной Европы в отношении России и Соединенных Штатов Америки и выявили «тревожную тенденцию».

Подробные размышления на тему изложены в документе под названием «Соединенные Штаты и Центральная Европа: второе столетие сотрудничества», который опубликован на официальном сайте организации.

В докладе подчеркивается, что на протяжении последних двух лет отношение проживающих в странах Центральной Европы граждан к Североатлантическому союзу улучшилось.

«Однако при растущей поддержке НАТО в некоторых странах Центральной Европы наблюдается тревожная тенденция — негативного восприятия Соединенных Штатов», — отмечают авторы документа.

Так, 23% жителей Центральной Европы считают, что Соединенные Штаты Америки несут угрозу.

«Так, в Болгарии Россию угрозой назвали лишь 7%, против 25% высказавшихся против США. В Словакии 41% респондентов считают Соединенные Штаты угрозой, а Россию — лишь 26%», — говорится в докладе.

«Даже минимальные симпатии центрально-европейских стран и их элит к России, по мнению американцев, грозят выходом Европы из-под американского геополитического контроля», — цитирует RT политолога Валерия Коровина.

Директор Центра геополитических экспертиз добавил, что США рассматривают центральноевропейский регион как плацдарм для дальнейшего наступления в глубь континента.