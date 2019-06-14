Либералы пытаются вбить клин между обществом и государством, используя Голунова

Москва, 14 июня. Директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов заявил, что деструктивные элементы пытаются вбить клин между обществом и государством, используя ситуацию с журналистом Иваном Голуновым. Этот тезис подтверждает несанкционированная акция, которую устроили либералы 12 июня, несмотря на то, что Голунов к тому моменту уже находился на свободе.

По словам Мартынова, в ситуации с журналистом интернет-издания Meduza гражданское общество во взаимодействии с государством показали единство «родов войск» и оперативное взаимодействие. Эксперт отметил, что деструктивные силы, пытающиеся представить, что жизни общества и государства не пересекаются, потерпели фиаско.

Мартынов утверждает, что многие «деструкции» были заранее созданы под ситуацию с Голуновым. Провокационный характер действий либералов подтверждает тот факт, что они устроили несанкционированный митинг, когда в нем уже не было никакой необходимости.

«Понятно, что все уже было проплачено, деньги розданы, майки закуплены. Соответственно те, кто особо рьяно провоцировал сотрудников правопорядка, были задержаны до вечера, а потом отпущены. Ну, собственно говоря, они на это и нарывались», — рассказал Мартынов в комментарии Nation News.

Напомним, журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в причастности к распространению наркотиков. Суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца.

К судьбе Голунова подключились Совет при Президенте по правам человека, Уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы и другие государственные институты, действия которых, в отличие от акций либеральных сил, привели к конкретным результатам. 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что все обвинения с журналиста сняты, он освобожден. Благодаря участию государственных институтов, в деле журналиста восторжествовали закон и справедливость.

При этом оппозиционные силы устроили несанкционированный митинг в Москве 12 июня. Освобожденный к тому моменту Голунов сам не принял участия в акции, а предпочел провести День России в кругу близких и друзей. Более того, журналист посоветовал остальным поступить так же. Не выходить на шествие призывало и интернет-издание Meduza, в котором работает Голунов.

Отметим, что власти пошли навстречу организаторам митинга и предложили им устроить акцию 16 июня. Однако провокаторы предпочли испортить россиянам праздник.

Политический аналитик Руслан Осташко заявил, что во время незаконной акции «в поддержку» Голунова сотрудники полиции действовали грамотно и четко. При этом прозападные СМИ рассказывали о «кровавом разгоне мирного протеста». Как заявил политолог Александр Дудчак, повышенный интерес иностранных медиа к несанкционированному митингу свидетельствует о вмешательстве Запада в раздувание протестов в столице.