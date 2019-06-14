США представили «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе

Вашингтон, 14 июня. Центральное командование США опубликовало видео, на котором, как оно считает, иранские военные снимают мину с одного из танкеров, подвергшихся атаке в Оманском заливе 13 июня. Выложенный на YouTube ролик низкого качества демонстрирует людей на неизвестном катере у борта некоего танкера, причем флаги и надписи на судах не различимы.

Само видео представляет собой нарезку кадров, снятых в разное время и с разных ракурсов. Как сообщили телеканалу CNN представители администрации Штатов, снимая мину с танкера, иранские военные попытались скрыть свою причастность к атаке. При этом представитель Центрального командования США Билл Эрбан рассказал, что иранские военные попытались снять неразорвавшуюся мину с судна только после того, как о ней сообщил экипаж.

Эрбан рассказал, что ВМС США получили сигналы бедствия от танкеров Altair и Kokuka Courageous 13 июня в 06.12 по местному времени и в 07.00 по местному времени соответственно. При этом, по словам Эрбана, члены экипажа второго судна покинули танкер, когда после первого взрыва заметили на борту некий предмет, который моряки посчитали неразорвавшейся миной.

Как рассказал американский офицер, в 8.09 по местному времени после сигнала бедствия в районе инцидента были замечены многочисленные катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По словам Эрбана, иранские суда приняли на борт моряков танкера Altair и собирались взять членов экипажа Kokuka Courageous, но американский эсминец Bainbridge их опередил. Представитель Центрального командования США сообщил, что видеозапись с иранскими военными, которые якобы снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous, была сделана в 16.10 по местному времени.

Напомним, 13 июня два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. Front Altair шел под флагом Маршалловых островов, а Kokuka Courageous следовал под флагом Панамы. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. Среди моряков Front Altair находись 11 граждан РФ. В результате атаки никто не пострадал.

По данным арабских журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты убеждены в ответственности Ирана за атаки в Оманском заливе. Отметим, что еще до официального заявления Помпео российский политолог Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о возможной попытке Запада и США использовать инцидент для обвинения Ирана.