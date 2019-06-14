На дорогах в России могут разрешить скорость 130 км/ч

Москва, 14 июня. Российский дорожный НИИ федерального Минтранса разработал проект ГОСТа, который позволит увеличить скоростной лимит на автомагистралях до 130 километров в час.

Как отмечает издание «Коммерсант», новый стандарт, который устанавливает требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах, могут утвердить уже в августе текущего года.

При этом, как подчеркивается в документе, лимит скорости может быть увеличен с разрешения собственника трассы. В данном случае речь идет о предприятии «Автодор», так как только в его ведении есть дороги, подходящие под требования ГОСТа.

«Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует», — отмечают разработчики стандарта.

Кроме того, в новом ГОСТе подчеркивается, что увеличение скоростного режима может быть введено на дорогах, где нет так называемых «очагов ДТП» (не более трех аварий в год на километровом участке).

«Колейность допускается глубиной не более 15 миллиметров. Также там должны применяться знаки переменной информации, чтобы владелец дороги на время ливня, шторма, метели мог понизить лимит скорости», — отмечают специалисты.

К слову, как сообщают «Известия», скоростной режим в 130 км/ч разрешен на ряде автомагистралей в Германии, Дании и Франции. При этом на ряде дорог Пятой республики и ФРГ скорость снизили до 80 километров в час.