США отправляют ракетный эсминец в Оманский залив из-за взрывов на танкерах. События дня. ФАН-ТВ

США направят эсминец в Оманский залив Громкий инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе не остался без внимания Соединенных штатов. Вооруженные силы страны опубликовали якобы доказательства причастности Ирана к атаке: по кадрам видно, как неизвестные люди (по версии США — иранские военные) снимают с корабля неразорвавшуюся мину. Впрочем, Тегеран все обвинения категорически отвергает. Но американцы уже заявили, что направят в залив собственный ракетный эсминец Mason (DDG 87), оснащенный «Томагавками», что, похоже, лишь обострит ситуацию в регионе. Напомним, что ранее в Оманском заливе взорвались и загорелись два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Первый следовал под флагом Маршалловых островов, второй — под флагом Панамы. По одной из версий, причиной стала торпедная атака. Экипажи судов были эвакуированы на территорию Ирана, в том числе 11 россиян. К счастью, никто из них не пострадал.

США введут санкции против «Северного потока — 2»? Но, похоже, сегодня американские власти обеспокоены не только этим. Республиканский сенатор Джон Баррассо внес в Конгресс США новый законопроект — о санкциях против «Северного потока — 2». Он предполагает меры против участников проекта и ряда российских газопроводов. Также Штаты намерены ускорить поставки своего сжиженного природного газа союзникам по НАТО. Накануне президент страны Дональд Трамп раскритиковал Германию, посчитав, что совместным с Россией проектом она ставит под угрозу собственную энергонезависимость. Впрочем, Москва позицию по этому вопросу не меняет: «Северному потоку — 2» никакие санкции уже не помешают.

Джонсон — фаворит «премьер-гонки» А в Британии вовсю идет борьба за лидерство в Консервативной партии страны. В первом раунде внутрипартийных выборов уверенную победу одержал бывший мэр Лондона Борис Джонсон — он набрал 114 голосов депутатов из 312 и, по оценкам букмекеров, является бесспорным фаворитом. Помимо него, во второй тур вышли еще семь кандидатов, в том числе министр иностранных дел Британии Джереми Хант, впрочем, их шансы на победу, судя по всему, невелики. Напомним, что на прошлой неделе лидер консерваторов Тереза Мэй ушла в отставку из-за неудачной политики Brexit. Текущие выборы определят не только главу партии, но, по сути, и премьер-министра страны. Следующее голосование состоится 18 июня.