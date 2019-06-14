США отправляют ракетный эсминец в Оманский залив из-за взрывов на танкерах. События дня. ФАН-ТВ

США направят эсминец в Оманский залив
Громкий инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе не остался без внимания Соединенных штатов. Вооруженные силы страны опубликовали якобы доказательства причастности Ирана к атаке: по кадрам видно, как неизвестные люди (по версии США — иранские военные) снимают с корабля неразорвавшуюся мину. Впрочем, Тегеран все обвинения категорически отвергает. Но американцы уже заявили, что направят в залив собственный ракетный эсминец Mason (DDG 87), оснащенный «Томагавками», что, похоже, лишь обострит ситуацию в регионе. Напомним, что ранее в Оманском заливе взорвались и загорелись два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Первый следовал под флагом Маршалловых островов, второй — под флагом Панамы. По одной из версий, причиной стала торпедная атака. Экипажи судов были эвакуированы на территорию Ирана, в том числе 11 россиян. К счастью, никто из них не пострадал.
США введут санкции против «Северного потока — 2»?
Но, похоже, сегодня американские власти обеспокоены не только этим. Республиканский сенатор Джон Баррассо внес в Конгресс США новый законопроект — о санкциях против «Северного потока — 2». Он предполагает меры против участников проекта и ряда российских газопроводов. Также Штаты намерены ускорить поставки своего сжиженного природного газа союзникам по НАТО. Накануне президент страны Дональд Трамп раскритиковал Германию, посчитав, что совместным с Россией проектом она ставит под угрозу собственную энергонезависимость. Впрочем, Москва позицию по этому вопросу не меняет: «Северному потоку — 2» никакие санкции уже не помешают.
Джонсон — фаворит «премьер-гонки»
А в Британии вовсю идет борьба за лидерство в Консервативной партии страны. В первом раунде внутрипартийных выборов уверенную победу одержал бывший мэр Лондона Борис Джонсон — он набрал 114 голосов депутатов из 312 и, по оценкам букмекеров, является бесспорным фаворитом. Помимо него, во второй тур вышли еще семь кандидатов, в том числе министр иностранных дел Британии Джереми Хант, впрочем, их шансы на победу, судя по всему, невелики. Напомним, что на прошлой неделе лидер консерваторов Тереза Мэй ушла в отставку из-за неудачной политики Brexit. Текущие выборы определят не только главу партии, но, по сути, и премьер-министра страны. Следующее голосование состоится 18 июня.
В Сербии отметили День России
12 июня День России бурно отметили не только в нашей стране, но и в Сербии. По крайней мере, посольство РФ в Белграде во главе с Александром Чепуриным встретило немало почетных гостей. Среди них президент Сербии Александр Вучич, спикер парламента Майя Гойкович, Патриарх Сербский Ириней, глава МИД Ивица Дачич и другие общественные лидеры страны. Церемонию посетили и журналисты ФАН, убедившись, что 12 июня в Сербии — почти национальный праздник. Кроме политиков на него пригласили и музыкантов из Государственного академического казачьего хора, исполнивших как русские, так и сербские народные песни. Впрочем, для официальной встречи был и другой повод: российский посол Александр Чепурин покидает свой пост, а потому сербские лидеры поблагодарили его за работу. Чепурин отметил, что наши страны связывают тысячи лет братской любви и взаимопонимания, а Москва всегда поддержит Белград в самых сложных вопросах. Александр Вучич в ответном слове подтвердил: сербы рассчитывают на Россию как ни на кого другого.