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Умерла звезда мексиканских сериалов Эдит Гонсалес

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Умерла звезда мексиканских сериалов Эдит Гонсалес

Мехико, 14 июня. Сыгравшая роли в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикое сердце» мексиканская актриса Эдит Гонсалес скончалась в возрасте 54 лет. Об этом сообщил New York Daily News.

Причиной смерти СМИ назвали рак. Актриса боролась с тяжелым заболеванием на протяжении последних трех лет. У Гонсалес осталась 14-летняя дочь Констанца.

Наибольшую популярность актрисе принесла роль Леонеллы Вильяреаль в сериале «Дикая роза».

Ранее RT сообщила, что американская модель, актриса и певица Пегги Липтон умерла в возрасте 72 лет. Липтон сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс в телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс» в 1990 году. Сниматься актриса начала в 1960-х годах.

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Автор: Виктор Мальцев
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