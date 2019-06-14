Умерла звезда мексиканских сериалов Эдит Гонсалес

Мехико, 14 июня. Сыгравшая роли в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикое сердце» мексиканская актриса Эдит Гонсалес скончалась в возрасте 54 лет. Об этом сообщил New York Daily News.

Причиной смерти СМИ назвали рак. Актриса боролась с тяжелым заболеванием на протяжении последних трех лет. У Гонсалес осталась 14-летняя дочь Констанца.

Наибольшую популярность актрисе принесла роль Леонеллы Вильяреаль в сериале «Дикая роза».

Ранее RT сообщила, что американская модель, актриса и певица Пегги Липтон умерла в возрасте 72 лет. Липтон сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс в телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс» в 1990 году. Сниматься актриса начала в 1960-х годах.