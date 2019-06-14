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Путин прибыл в Бишкек на заседание совета глав государств ШОС

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Путин прибыл в Бишкек на заседание совета глав государств ШОС

Бишкек, 14 июня. Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в заседании совета глав государств Шанхайской организация сотрудничества (ШОС).

Как сообщает РИА Новости, участников совета встречал президент республики Сооронбай Жээнбеков. После церемонии фотографирования главы государств начали саммит в узком составе.

Позднее к лидерам стран-участниц ШОС присоединятся главы государств, имеющих статус наблюдателей в организации, а также приглашенные к работе совета руководители международных организаций.

Как сообщает RT, главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация, в которой будут отражены подходы к дальнейшему развитию деятельности Шанхайской организация сотрудничества.

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Автор: Константин Терехов
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