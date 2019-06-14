В ГИБДД объяснили, почему ребенка опасно оставлять в машине

Москва, 14 июня. Водитель рискует здоровьем ребенка, оставляя его одного в машине. Об этом заявили в ГИБДД России.

Оставлять ребенка младше семи лет одного в транспортном средстве на время его стоянки запрещают правила дорожного движения. Для родителей также предусмотрена уголовная ответственность по статье об оставлении в опасности, сообщает РИА Новости.

Оставленный в салоне запертого автомобиля ребенок может перегреться или замерзнуть, потерять сознание, начать задыхаться или причинить себе вред, напомнили автоинспекторы. В машину с ребенком может врезаться другой автомобиль. Транспортное средство могут эвакуировать, а заметить внутри него ребенка бывает не всегда возможно из-за тонировки.