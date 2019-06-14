Мадуро выразил благодарность основателю Pink Floyd за поддержку Венесуэлы

Каракас, 14 июня. Президент Венесуэлы поблагодарил британского музыканта, одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса за поддержку Боливарианской Республики.

Как сообщает РИА Новости, венесуэльский лидер не только на словах отблагодарил рок-музыканта, но и послал ему в качестве подарка от всего населения государства гитару куатро.

«Он - мировая рок-знаменитость, и его позиция – в понимании, солидарности и поддержке народа Венесуэлы на фоне империалистической североамериканской блокады, в поддержке мира и стабильности Венесуэлы», — сказал президент Венесуэлы в прямом эфире государственного ТВ.

Как напоминает RT, минувшей зимой Роджер Уотерс официально высказался в поддержку легитимных властей Венесуэлы и против политики Вашингтона в отношении Каракаса.

В частности, один из основателей Pink Floyd раскритиковал организованный в Колумбии миллиардером Ричардом Брэнсоном «благотворительный» концерт якобы в поддержу жителей Венесуэлы.

По словам рок-музыканта, это мероприятие не имело никакого отношения к гуманитарной помощи, а также не было связано с нуждами народа Боливарианской Республики и демократией.

«Спасибо вам за солидарность, спасибо за донесение правды миру. Спасибо большое», — уже на английском языке сказал Николас Мадуро в концовке своей речи.

Добавим, что в своем ответном видеообращении Роджер Уотерс поблагодарил венесуэльского лидера и пообещал сделать все возможное для противостояния агрессии против страны.