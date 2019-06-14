Политолог указал на лицемерие либеральных СМИ, вспомнив о деле Вышинского

Москва, 14 июня. Политолог Иван Мезюхо упрекнул либеральные СМИ за отсутствие акций в поддержку заключенного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского.

Несогласованный митинг в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прошел 12 июня и завершился провокациями оппозиции и задержаниями. Полиция пресекала беспорядки. В итоге подавляющее большинство задержанных было отпущено.

По словам Мезюхо, представители полиции вели себя адекватно и в соответствии со сложившейся обстановкой.

Эксперт уточнил, что в ситуации с Голуновым власть повела себя грамотно в юридическом и политическом плане. В то же время журналистское сообщество не проявило консолидированную позицию по защите своих коллег.

«К сожалению, не наблюдается единодушия у журналистского сообщества в деле поддержки Кирилла Вышинского, гражданина РФ, пребывающего украинских застенках», — цитирует Мезюхо Nation News.

Политолог напомнил, что представители либеральных СМИ не проводили публичных массовых мероприятий и одиночных пикетов в защиту Вышинского.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. В его отношении было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Пять дней спустя министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование Голунова было прекращено.